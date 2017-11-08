Курс доллара уверенно движется к Br2
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Курс доллара в Беларуси перешагнул отметку в 1,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на Белорусской
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Курс доллара в Беларуси перешагнул отметку в 1,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на Белорусской
Национальный банк установил официальные курсы валют по итогам торгов 8 ноября:
Доллар США — 1,9908; Евро — 2,3082; 100 российских рублей — 3,3631.
Таким образом, на торгах в среду доллар США прибавил еще 0,27% и перешагнул отметку в 1,99 рубля впервые за год. Если подобная динамика сохранится, вскоре американская валюта может дойти до отметки в два белорусских рубля.
Несколько подорожал в среду и евро. Российский рубль — напротив, продолжает дешеветь.
На торгах Московской биржи в среду установились следующие курсы валют: доллар США — 59,27 российских рублей, евро — 68,72. Стоимость барреля нефти марки Brent колеблется в районе 63−64 долларов.