Агрофорум в Новосибирске привлек более 5 тысяч участников
Крупное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проходит
Крупное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проходит
Вектор развития российского АПК" принимают участие более 5 тысяч человек, сообщает
В центре внимания участников Агрофорума находятся стратегические вопросы развития агропромышленного комплекса. 8 ноября участие в торжественном открытии форума принял зампредседателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.
«Новосибирский агропродовольственный форум стал ярким событием не только в нашем регионе, но и во всей Сибири. Это серьезная площадка, где обсуждаются приоритеты развития АПК на период до 2025 года. В работе форума в этом году принимают участие представители 10 стран, более 40 субъектов РФ, 250 предприятий АПК», — сообщил Владимир Знатков, поздравив участников от имени врио губернатора Андрея Травникова.
В первый день работы форума прошла масштабная конференция «Основные направления развития государственной политики обеспечения качества и безопасности пищевой продукции», которую провел замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. На конференции эксперты обсудили новые формы взаимодействия товаропроизводителей и хозяйствующих субъектов, контроля качества продуктов и так далее.
Также в рамках форума проходят межрегиональная
Министр сельского хозяйства НСО Василий Пронькин рассказал на форуме, что, несмотря на сложные погодные условия, в 2017 году аграрии Новосибирской области собрали рекордный урожай за последние годы — более 3 миллионов тонн зерна.
Тем не менее, крестьян этот успех не вдохновил — рекордный урожай ударил по их карманам. Ситуацию на рынке зерна аграрии называют критичной, цена упала ниже себестоимости. При этом цены на продуктовых полках в магазинах остались прежними.