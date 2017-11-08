Агрофорум в Новосибирске привлек более 5 тысяч участников

Источник: VN.ru

Вектор развития российского АПК" принимают участие более 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.

В центре внимания участников Агрофорума находятся стратегические вопросы развития агропромышленного комплекса. 8 ноября участие в торжественном открытии форума принял зампредседателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

«Новосибирский агропродовольственный форум стал ярким событием не только в нашем регионе, но и во всей Сибири. Это серьезная площадка, где обсуждаются приоритеты развития АПК на период до 2025 года. В работе форума в этом году принимают участие представители 10 стран, более 40 субъектов РФ, 250 предприятий АПК», — сообщил Владимир Знатков, поздравив участников от имени врио губернатора Андрея Травникова.

В первый день работы форума прошла масштабная конференция «Основные направления развития государственной политики обеспечения качества и безопасности пищевой продукции», которую провел замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. На конференции эксперты обсудили новые формы взаимодействия товаропроизводителей и хозяйствующих субъектов, контроля качества продуктов и так далее.

Также в рамках форума проходят межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и перспективы развития высокопродуктивного молочного скотоводства», семинар «Применение инновационных технологий послеуборочной доработки зерна в условиях Западной Сибири», круглый стол «Кадры для умного сельского хозяйства сегодня рождаются в школах» и ряд других мероприятий.

Министр сельского хозяйства НСО Василий Пронькин рассказал на форуме, что, несмотря на сложные погодные условия, в 2017 году аграрии Новосибирской области собрали рекордный урожай за последние годы — более 3 миллионов тонн зерна.