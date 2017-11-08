Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
А Берлин-то кто взял?: россияне преподали урок истории немцу
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
В Кремле предупредили о последствиях разрыва дипотношений Киевом
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Муж дочери Людмилы Гурченко узнал о ее смерти из сообщений СМИ
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
СМИ: Раскрыт обман на концерте Бузовой в Москве
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
СМИ: экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Мила Кунис назвала визит на Украину унизительным
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Ирина Горбачева написала забавное поздравление мужу
СМИ сообщили о смерти актера Тараса Денисенко
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
12Усыпальница у Кремлевской стены
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
16:24 (мск), источник: VN.ru

Агрофорум в Новосибирске привлек более 5 тысяч участников

Крупное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проходит 8—10 ноября в Новосибирске. Во втором Новосибирском агропродовольственном форуме «Горизонт 2025.

Источник: VN.ru

Вектор развития российского АПК" принимают участие более 5 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора и правительства НСО.

В центре внимания участников Агрофорума находятся стратегические вопросы развития агропромышленного комплекса. 8 ноября участие в торжественном открытии форума принял зампредседателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков.

«Новосибирский агропродовольственный форум стал ярким событием не только в нашем регионе, но и во всей Сибири. Это серьезная площадка, где обсуждаются приоритеты развития АПК на период до 2025 года. В работе форума в этом году принимают участие представители 10 стран, более 40 субъектов РФ, 250 предприятий АПК», — сообщил Владимир Знатков, поздравив участников от имени врио губернатора Андрея Травникова.

В первый день работы форума прошла масштабная конференция «Основные направления развития государственной политики обеспечения качества и безопасности пищевой продукции», которую провел замруководителя Россельхознадзора Николай Власов. На конференции эксперты обсудили новые формы взаимодействия товаропроизводителей и хозяйствующих субъектов, контроля качества продуктов и так далее.

Также в рамках форума проходят межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы и перспективы развития высокопродуктивного молочного скотоводства», семинар «Применение инновационных технологий послеуборочной доработки зерна в условиях Западной Сибири», круглый стол «Кадры для умного сельского хозяйства сегодня рождаются в школах» и ряд других мероприятий.

Министр сельского хозяйства НСО Василий Пронькин рассказал на форуме, что, несмотря на сложные погодные условия, в 2017 году аграрии Новосибирской области собрали рекордный урожай за последние годы — более 3 миллионов тонн зерна.

Тем не менее, крестьян этот успех не вдохновил — рекордный урожай ударил по их карманам. Ситуацию на рынке зерна аграрии называют критичной, цена упала ниже себестоимости. При этом цены на продуктовых полках в магазинах остались прежними.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Свалки имеют статус «объекты для накопления мусора» в районах области
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Перед смертью глава крымской ФАС записал видеообращение
Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений
В Москве умерла дочь Людмилы Гурченко
Германия официально ввела «третий пол» в ЗАГСах
«Праздник со слезами на глазах». Грозит ли Трампу импичмент?
Суд отказался принять иск Навального к Путину
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Глава стройфирмы в Петербурге отдала деньги дольщиков саентологам
В России до декабря пересмотрят предельную стоимость капремонта
Ставки по ипотеке падают
В Минстрое раскрыли среднюю зарплату работников ЖКХ
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь