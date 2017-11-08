На территории бывшего промузла «Рязанский» может появиться гостиница

Его площадь составляет 3,9 тыс.кв.м, он относится к производственно-коммунальной зоне ПК-4. Это территория промузла «Рязанский». Компания просит установить зону обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. На участке планируется построить гостиницу. У членов комиссии возникли сомнения в возможности разместить здесь такой объект, поскольку участок попадает в санитарно-защитную зону. Предложение было отклонено, инициатору заявки рекомендовано представить дополнительные обосновывающие материалы.



По данным kartoteka.ru ООО «Верхнекамстройинвест» зарегистрировано в Перми в 2004 году, основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Совладельцами на паритетных началах являются Андрей Карасов и Сергей Марышев, которые выступают партнерами в ряде других компаний.