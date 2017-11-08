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14:06 (мск), источник: Коммерсантъ

В Перми введен в эксплуатацию второй муниципальный дом

Получено разрешение на ввод в эксплуатацию второго муниципального дома по улице Баранчинской, 10.

Как сообщает пресс-служба администрации Перми, в десятиэтажном четырехподъездном доме расположены жилые помещения площадью более 10 тыс. кв. м. Планируется, что сюда, в новые квартиры, переедут 198 семей из аварийных домов. Заселение дома начнется после оформления права собственности муниципалитета на квартиры, ориентировочно это произойдет уже в декабре текущего года.

Строительство муниципального жилья активизировал в 2015 году глава Перми Дмитрий Самойлов, эта практика признана эффективной, так как, во-первых, позволяет формировать квартиры необходимого метража в соответствии с законодательством, а также строительство позволяет получать квадратный метр по цене ниже рыночной.

В октябре на заседании городской инвестиционной комиссии Дмитрий Самойлов сообщил, что уже определено место строительства третьего муниципального дома — на земельном участке по улице Маяковского, 57. В доме будет 245 квартир общей площадью около 10 тысяч кв. метров. Проектирование будущего дома намечено на первую половину 2018 года, что позволит выйти на стройплощадку во второй половине года.

Параллельно ведется расселение аварийных домов в квартиры, купленные у застройщиков, также реализуется программа развития застроенных территорий. На 1 октября 2017 года в новые квартиры переехали уже 530 пермских семей.

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