В Башкирии закрыли семь нелегальных микрокредитных организаций

За 2017 год прокуратура республики обнаружила порядка 100 нарушений в сфере кредитования, а семь организаций, выдававших микрокредиты, пришлось закрыть. Так, например, одна фирма выдавала кредиты по ипотечной схеме, другая ограничивала заемщиков в возможности погашения кредита безналичным способом, еще в одной компании обязывали заемщиков указывать в анкете имена и телефоны родственников.