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14:23 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии закрыли семь нелегальных микрокредитных организаций

Всего обнаружили свыше 100 нарушений.

За 2017 год прокуратура республики обнаружила порядка 100 нарушений в сфере кредитования, а семь организаций, выдававших микрокредиты, пришлось закрыть. Так, например, одна фирма выдавала кредиты по ипотечной схеме, другая ограничивала заемщиков в возможности погашения кредита безналичным способом, еще в одной компании обязывали заемщиков указывать в анкете имена и телефоны родственников.

Всего в целях устранения нарушений 29 лиц привлечены к административной и 22 лица к дисциплинарной ответственности, уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

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