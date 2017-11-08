В Нижегородской области в 1,5 раза увеличилось производство легковых авто
Хорошие темпы роста зафиксированы в производстве масел, колбасных изделий и муки.
Хорошие темпы роста зафиксированы в производстве масел, колбасных изделий и муки.
В Нижегородской области по итогам
По данным службы статистики, наибольшие темпы роста в натуральном выражении были достигнуты в производстве растительного масла (в 2 раза); легковых автомобилей и уксусной кислоты (в 1,5 раза); маргарина (на четверть); сливочного масла (на 17%); муки (на 16%); фанеры (на 14%); колбасных изделий (на 12%); труб для нефте- и газопроводов (на 10%).
В министерстве отмечают, что, по данным Росстата, Нижегородская область наряду с Татарстаном стала лидером в Приволжском федеральном округе по объему отгруженных товаров в обрабатывающих производствах по итогам