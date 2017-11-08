В Нижегородской области в 1,5 раза увеличилось производство легковых авто

Источник: РИА "Новости"

В Нижегородской области по итогам января-сентября 2017 года в полтора раза увеличилось производство легковых автомобилей. Такие данные приводит министерство экономики и конкурентной политики региона со ссылкой на данные Нижегородстата.

По данным службы статистики, наибольшие темпы роста в натуральном выражении были достигнуты в производстве растительного масла (в 2 раза); легковых автомобилей и уксусной кислоты (в 1,5 раза); маргарина (на четверть); сливочного масла (на 17%); муки (на 16%); фанеры (на 14%); колбасных изделий (на 12%); труб для нефте- и газопроводов (на 10%).