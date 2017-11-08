Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Египет наш: Украинку не давшую стул россиянину, высмеяли в Рунете
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Говорухин ответил на новость о РФ и Евровидении: надо отказаться
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Ирина Горбачева написала забавное поздравление мужу
Вдова Бодрова впервые рассказала о смерти своего мужа - СМИ
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
16:00 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области в 1,5 раза увеличилось производство легковых авто

Хорошие темпы роста зафиксированы в производстве масел, колбасных изделий и муки.

Источник: РИА "Новости"

В Нижегородской области по итогам января-сентября 2017 года в полтора раза увеличилось производство легковых автомобилей. Такие данные приводит министерство экономики и конкурентной политики региона со ссылкой на данные Нижегородстата.

По данным службы статистики, наибольшие темпы роста в натуральном выражении были достигнуты в производстве растительного масла (в 2 раза); легковых автомобилей и уксусной кислоты (в 1,5 раза); маргарина (на четверть); сливочного масла (на 17%); муки (на 16%); фанеры (на 14%); колбасных изделий (на 12%); труб для нефте- и газопроводов (на 10%).

В министерстве отмечают, что, по данным Росстата, Нижегородская область наряду с Татарстаном стала лидером в Приволжском федеральном округе по объему отгруженных товаров в обрабатывающих производствах по итогам января-августа 2017 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Молоко отдельно. Сочетание каких продуктов вредит организму
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Суд Испании аннулировал декларацию независимости Каталонии
Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений
«Нашли в подъезде»: какими были последние дни дочери Гурченко
Германия официально ввела «третий пол» в ЗАГСах
«Праздник со слезами на глазах». Грозит ли Трампу импичмент?
Суд отказался принять иск Навального к Путину
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь