Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
На расписных чашках нашли кадмий и свинец
В Совфеде ответили на инициативу Рады разорвать дипотношения с РФ
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Порошенко узаконил контроль СБУ за гастролями артистов из России
Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии: каким будет итогС одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой - расчищает поле для своей программы
СМИ: Раскрыт обман на концерте Бузовой в Москве
Шахназаров о бегстве жены в США: как в сериале
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
Российская ведущая поставила политолога в тупик в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Ирина Горбачева написала забавное поздравление мужу
СМИ: Пушков ответил на слова Трампа о "бесстрашной армии США"
Дипломата США избили в центре Киева - СМИ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
12Убийство в кукольном домике
13Густой смог окутал Дели
14:39 (мск), источник: Интерфакс

Земельный участок площадью более 500 га зарезервирован в Екатеринбурге для ЭКСПО-2025

Екатеринбург. 8 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Земельный участок площадью более 500 га зарезервирован в Екатеринбурге для проведения международной выставки ЭКСПО-2025, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе телемоста с журналистами в Екатеринбурге в среду.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня зарезервирован и выделен земельный участок больше 500 га, в котором будут располагаться объекты социальной инфраструктуры Ну и, конечно же, сами павильоны», — сказал Е. Куйвашев.

Он добавил, что на этом участке будет построено более 1 млн кв м жилых помещений и примерно столько же выставочных, социальных, культурных помещений.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Перед смертью глава крымской ФАС записал видеообращение
Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений
В Москве умерла дочь Людмилы Гурченко
Германия официально ввела «третий пол» в ЗАГСах
«Праздник со слезами на глазах». Грозит ли Трампу импичмент?
Как русская революция повлияла на культуру ХХ века
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Более ста модернизированных панельных домов построят в Москве
Россиян могут освободить от платы за поверку счетчиков
Министерства поднимутся на IQ
20 самых недорогих районов Москвы
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь