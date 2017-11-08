Земельный участок площадью более 500 га зарезервирован в Екатеринбурге для ЭКСПО-2025
Екатеринбург. 8 ноября.
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Екатеринбург. 8 ноября.
«Сегодня зарезервирован и выделен земельный участок больше 500 га, в котором будут располагаться объекты социальной инфраструктуры Ну и, конечно же, сами павильоны», — сказал Е. Куйвашев.
Он добавил, что на этом участке будет построено более 1 млн кв м жилых помещений и примерно столько же выставочных, социальных, культурных помещений.