Коттеджи в едином стиле начнут строить в ВКО

Источник: 365info.kz

Решение распространяется на городские и сельские населенные пункты, сообщает пресс-служба акимата Восточно-Казахстанской области.

Пилотные проекты будут реализованы в Усть-Каменогорске и Семее.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы строительство индивидуальных домов в городах осуществлялось в едином архитектурном стиле. Для этого государство будет помогать необходимой инфраструктурой», — сказано в Послании президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

Кроме того, в 2018 году году свет и воду полностью подведут ко всем земельным участкам 20 микрорайона областного центра, тем самым создавая все необходимые условия для застройки домов.

В рамках проекта предполагается осуществлять подведение инфраструктуры и к ранее выданным земельным участкам. Также к новому микрорайону «Ақсай» в Семее будет проведена инженерно-коммуникационная сеть.

«К 1 января в 20 микрорайоне Усть-Каменогорска должно быть электрообеспечение. На следующий год завершить все работы по водообеспечению. При этом нужно разобраться с каждым участком, сколько мы имеем реально в стадии строительства. Выяснить, люди, которым мы предполагаем, предоставить земельные участки, строить жилье будут сами или через единого застройщика, — поручил аким ВКО Даниал Ахметов. — Строить, так как строили мы ранее нельзя. Большинство домов возведено не понятно, по каким проектам. Мало кто соблюдает красную линию. Застройка велась хаотично».