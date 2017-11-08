Коттеджи в едином стиле начнут строить в ВКО
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Решение распространяется на городские и сельские населенные пункты, сообщает
Пилотные проекты будут реализованы в
«Мы будем стремиться к тому, чтобы строительство индивидуальных домов в городах осуществлялось в едином архитектурном стиле. Для этого государство будет помогать необходимой инфраструктурой», — сказано в Послании президента Казахстана Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».
Кроме того, в 2018 году году свет и воду полностью подведут ко всем земельным участкам 20 микрорайона областного центра, тем самым создавая все необходимые условия для застройки домов.
В рамках проекта предполагается осуществлять подведение инфраструктуры и к ранее выданным земельным участкам. Также к новому микрорайону «Ақсай» в Семее будет проведена
«К 1 января в 20 микрорайоне
Стоит отметить, что строительство домов в едином стиле по программе «Нұрлы жер» планируется и в Уланском, Зыряновском, Шемонаихинском районах. В целом по ВКО за счет застройщиков в 2017 году началось строительство около 120 тыс. кв. метров площади индивидуальных жилых домов.