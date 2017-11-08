Краснодарский железнодорожный обход пообещали достроить в 2018 году

Источник: ЮГА.ру

После ввода новой ветки в эксплуатацию по участку между станциями «Козырьки» и «Гречаная» грузовые составы пойдут в обход Краснодара к портам Азово-Черноморского бассейна и в сторону Крыма.

«Проект строительства Краснодарского обхода новые возможности для транспортного развития краевого центра. Нынешний плотный поток составов, следующих через столицу Кубани, такого не позволяет. Ввод в эксплуатацию обхода позволит реализовать инициативы и предложения по использованию ж/д путей для решения транспортных проблем города, а также — по организации дополнительных переездов через железную дорогу, которые необходимы Краснодару» Евгений Первышов мэр города

Проектом также предусмотрено строительство новых станций и возведение 29 искусственных сооружений — ж/д мостов, путепроводов и проездов для сельхозтехники. По маршруту сделали несколько остановок, в том числе — на 11-м километре обхода Краснодара в месте строительства ж/д моста через трассу М4 «Дон». Один пролет уже готов, второй должны установить до конца ноября.

Проектирование обхода Краснодарского железнодорожного узла началось в 2013 году. К строительству приступили в 2017-м. Окончание работ синхронизировано с завершением реализации ряда других проектов, в том числе — по строительству транспортного перехода через Керченский пролив, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, ранее с РЖД была достигнута договоренность о создании рабочей группы, которая займется проработкой вариантов строительства дополнительных переездов через пути на территории Краснодара. Еще одно направление, которым занимается группа, — возможность организации в Краснодаре полноценно работающей городской электрички.

В декабре 2016 года в Краснодаре презентовали проект «НАЗЕМКА» презентовали. Проект получил поддержку властей. Мэр Краснодара заявил, что о сроках реализации проекта стоит говорить после его экономического обоснования.