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15:29 (мск), источник: Новый Калининград

Правительство: Обнаруженная АЧС не угрожает крупным компаниям региона

Обнаруженные в регионе очаги АЧС не затронули крупные свиноводческие комплексы и компании мясоперерабатывающего сектора Калининградской области. Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда», в среду заявил вице-премьер областного правительства Александр Шендерюк-Жидков.

Источник: Новый Калининград

«4 ноября было найдено два кабана. Первый был обнаружен на расстоянии одного километра от польской границы. Это Октябрьское охотхозяйство, второе — это Ладушкинское охотхозяйство. Соответственно, Багратионовский и Ладушкинский район у нас теперь неблагополучные. В них выявлена африканская чума свиней. Там будут введены соответствующие ограничения. Будет запрещена торговля на ярмарках именно в этих районах, за исключением продукции предприятий так называемого компартмента 3 и 4 уровней. Сегодня эти предприятия у нас не вызывают беспокойства. Все крупные свиноводческие предприятия Калининградской области, а у нас их три — они все находятся в четвертом компартменте. Соответственно они не подвержены угрозе африканской чумы свиней. С другой стороны, предприятия должны предпринимать соответствующие меры, чтобы усилить защиту свою. То же касается предприятий мясопереработки. Большинство из них в третьем и четвертом компартменте. Крупнейшие относятся к 4-му компартменту. Поэтому меры ограничений к ним не применяются», — отметил Александр Шендерюк-Жидков.

По его словам, каких-либо ограничений по экспорту продукции, в том числе транзитом через страны ЕС, с крупнейших свиноводческих компаний региона нет.

Напомним, что во вторник правительство Калининградской области сообщило об обнаружении в регионе очага АЧС на территории охотхозяйств Багратионовского городского округа.

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