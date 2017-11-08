Правительство: Обнаруженная АЧС не угрожает крупным компаниям региона

«4 ноября было найдено два кабана. Первый был обнаружен на расстоянии одного километра от польской границы. Это Октябрьское охотхозяйство, второе — это Ладушкинское охотхозяйство. Соответственно, Багратионовский и Ладушкинский район у нас теперь неблагополучные. В них выявлена африканская чума свиней. Там будут введены соответствующие ограничения. Будет запрещена торговля на ярмарках именно в этих районах, за исключением продукции предприятий так называемого компартмента 3 и 4 уровней. Сегодня эти предприятия у нас не вызывают беспокойства. Все крупные свиноводческие предприятия Калининградской области, а у нас их три — они все находятся в четвертом компартменте. Соответственно они не подвержены угрозе африканской чумы свиней. С другой стороны, предприятия должны предпринимать соответствующие меры, чтобы усилить защиту свою. То же касается предприятий мясопереработки. Большинство из них в третьем и четвертом компартменте. Крупнейшие относятся к 4-му компартменту. Поэтому меры ограничений к ним не применяются», — отметил Александр Шендерюк-Жидков.