В Воронеже наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России»

Источник: РИА "Воронеж"

Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» прошла в правительстве Воронежской области в среду, 8 ноября. Золотой логотип конкурса присудили 11 видам продукции и услуг.

Конкурс проходил на региональном и федеральном этапах. Участники пробовали силы в номинациях «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция производственно-технического назначения», «Изделия народных и художественных промыслов», «Услуги для населения», «Услуги производственно-технического назначения». В 2017 году на региональный этап конкурса заявили 86 видов продукции от 49 предприятий области. На федеральный этап региональная комиссия по качеству выдвинула 23 предприятия, которые представили на конкурс 33 вида продукции и услуг.

Победителями конкурса считаются товары, которые участвуют в федеральном этапе. Их награждают дипломами лауреатов или дипломантов.

Информацию об этих товарах размещают на интернет-сайте программы «100 лучших товаров России» и в СМИ.

Товаропроизводители, чьи товары стали лауреатами и/или дипломантами конкурса, могут использовать логотип программы «100 лучших товаров России» в качестве рекламы и размещать его в документах и на упаковке конкурсной продукции в течение двух лет. Победили предприятия АО «Минудобрения», Воронежский синтетический каучук, ООО «Графская кухня», АО «Борисоглебский трикотаж», Воронежский тепличный комбинат, ООО «Землянскмолоко», ООО «Агро-Спутник», ИП Сажина Любовь Павловна, Борисоглебский мясоконсервный комбинат (2 вида продукции), Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I. Товарам ООО «Графская кухня» и ООО «Агро-Спутник» присвоили статус «Новинка».