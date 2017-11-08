В Воронеже наградили победителей конкурса «100 лучших товаров России»
Лауреатами стали 10 предприятий области.
Лауреатами стали 10 предприятий области.
Церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» прошла в правительстве Воронежской области в среду, 8 ноября. Золотой логотип конкурса присудили 11 видам продукции и услуг.
Конкурс проходил на региональном и федеральном этапах. Участники пробовали силы в номинациях «Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция
Победителями конкурса считаются товары, которые участвуют в федеральном этапе. Их награждают дипломами лауреатов или дипломантов.
Информацию об этих товарах размещают на
Товаропроизводители, чьи товары стали лауреатами и/или дипломантами конкурса, могут использовать логотип программы «100 лучших товаров России» в качестве рекламы и размещать его в документах и на упаковке конкурсной продукции в течение двух лет. Победили предприятия АО «Минудобрения», Воронежский синтетический каучук, ООО «Графская кухня», АО «Борисоглебский трикотаж», Воронежский тепличный комбинат, ООО «Землянскмолоко», ООО «Агро-Спутник», ИП Сажина Любовь Павловна, Борисоглебский мясоконсервный комбинат (2 вида продукции), Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I. Товарам ООО «Графская кухня» и ООО «Агро-Спутник» присвоили статус «Новинка».
Право на использование серебряного логотипа получили товары и услуги АО «Минудобрения», АО «Борхиммаш», АО «ВЗПП-Микрон», АО «Электроприбор», Филиал ООО «РАСКО» Воронежский стеклотарный завод, Воронежский завод минерального порошка, Воронежский тепличный комбинат, Борисоглебский мясокомбинат, ИП Сажина Любовь Павловна, ООО «Агро-Спутник», ООО «Грибановский хлебозавод», ООО «Землянскмолоко», ООО ПК «Остпрод», ООО «Объединенные частные пивоварни», Мукомольный комбинат «Воронежский», ИП Лапенков Глеб Иванович, Воронежский государственный