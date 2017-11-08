Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Египет наш: Украинку не давшую стул россиянину, высмеяли в Рунете
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Россия рвзрешила списать $40 млн долга на еду для школьников
Ли Харви Освальд был хорошим стрелком Рассекречены документы по убийству Кеннеди
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
Россиянка поставила в тупик политолога Украины в споре о Крыме
У нового самолета РФ в полете отказал двигатель
Харви Вайнштейн нанимал детективов для слежки за актрисами
Ирина Горбачева написала забавное поздравление мужу
Вдова Бодрова впервые рассказала о смерти своего мужа - СМИ
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
16:11 (мск), источник: ТАСС

Новый район может появиться в Екатеринбурге в случае победы заявки города на ЭКСПО-2025

В городе также, возможно, появится вторая ветка метро или скоростной трамвай для связи нового района с центром города.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Новый район может быть построен в Екатеринбурге в случае победы заявки города на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Для проведения выставки в городе планируется построить Экспо-парк, который после ее завершения и станет одним из районов Екатеринбурга, сообщил в среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время пресс-конференции, посвященной продвижению Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения всемирной выставки.

«Фактически новый город на этих 500 гектарах будет располагаться — чуть больше миллиона квадратных метров жилых помещений, и такое же количество помещений выставочных, общественно значимых, социальных и культурных. <…> Это самая современная городская инфраструктура, по сути, новый район с самыми современными подходами в организации городской жизни», — сказал Куйвашев.

Свое мнение, каким должен стать будущий район, смогут высказать и жители города — для этого в Екатеринбурге проведут общественные слушания. «В заявочной книге представлен проработанный план размещения этих объектов. Мы приложим все усилия для того, чтобы эти объекты были самыми современными, чтобы те технологии городского хозяйства, инженерной, транспортной инфраструктуры, которые будут применены при строительстве Экспо-парка, так или иначе распространились на весь город», — подчеркнул глава региона.

Читайте также
Земельный участок площадью более 500 га зарезервирован в Екатеринбурге для ЭКСПО-2025

К 2025 году в Екатеринбурге может появиться и вторая ветка метро, призванная связать новый район, который будет расположен на берегу Верх-Исетского пруда, с центром города. Также эту функцию может выполнить скоростной трамвай. «Будет ли это метро, либо другой транспорт, [решение] будет приниматься, исходя из самого современного, удобного и комфортного транспорта на момент реализации этого проекта», — сказал Куйвашев.

Ранее ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Аркадия Дворковича сообщал, что объем инвестиций, необходимых для проведения в Екатеринбурге выставки ЭКСПО-2025, может составить от 100 до 150 млрд рублей.

О выставке

Проведение ЭКСПО запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. В случае победы заявки Екатеринбурга «ЭКСПО-2025» может стать первой Всемирной выставкой, которая пройдет в России и будет иметь колоссальное значение для дальнейшего социально-экономического развития региона.

По оценке экспертов, порядка 14 млн человек посетят Екатеринбург в дни ЭКСПО-2025, если город выиграет право проведения этой универсальной выставки, при этом каждый посетитель в среднем проведет в регионе два дня и потратит приблизительно 14 тыс. рублей в сутки на проживание, питание, транспортные услуги и досуг.

Тема российской конкурсной заявки — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Решение о том, какая из стран примет ЭКСПО-2025, будет приниматься на 164 генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже в ноябре 2018 года. Вместе с Екатеринбургом на право проведения ЭКСПО-2025 претендуют Париж, Баку и Осака.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сколько военных вернулись на Украину после воссоединения Крыма с РФ
В России вступают в силу единые правила движения на круговых перекрестках
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Суд Испании аннулировал декларацию независимости Каталонии
Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений
«Нашли в подъезде»: какими были последние дни дочери Гурченко
Германия официально ввела «третий пол» в ЗАГСах
«Праздник со слезами на глазах». Грозит ли Трампу импичмент?
Суд отказался принять иск Навального к Путину
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь