Новый район может появиться в Екатеринбурге в случае победы заявки города на ЭКСПО-2025

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Новый район может быть построен в Екатеринбурге в случае победы заявки города на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Для проведения выставки в городе планируется построить Экспо-парк, который после ее завершения и станет одним из районов Екатеринбурга, сообщил в среду губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время пресс-конференции, посвященной продвижению Екатеринбурга в качестве города-кандидата на право проведения всемирной выставки.

«Фактически новый город на этих 500 гектарах будет располагаться — чуть больше миллиона квадратных метров жилых помещений, и такое же количество помещений выставочных, общественно значимых, социальных и культурных. <…> Это самая современная городская инфраструктура, по сути, новый район с самыми современными подходами в организации городской жизни», — сказал Куйвашев.

Свое мнение, каким должен стать будущий район, смогут высказать и жители города — для этого в Екатеринбурге проведут общественные слушания. «В заявочной книге представлен проработанный план размещения этих объектов. Мы приложим все усилия для того, чтобы эти объекты были самыми современными, чтобы те технологии городского хозяйства, инженерной, транспортной инфраструктуры, которые будут применены при строительстве Экспо-парка, так или иначе распространились на весь город», — подчеркнул глава региона.

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К 2025 году в Екатеринбурге может появиться и вторая ветка метро, призванная связать новый район, который будет расположен на берегу Верх-Исетского пруда, с центром города. Также эту функцию может выполнить скоростной трамвай. «Будет ли это метро, либо другой транспорт, [решение] будет приниматься, исходя из самого современного, удобного и комфортного транспорта на момент реализации этого проекта», — сказал Куйвашев.

Ранее ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Аркадия Дворковича сообщал, что объем инвестиций, необходимых для проведения в Екатеринбурге выставки ЭКСПО-2025, может составить от 100 до 150 млрд рублей.

О выставке

Проведение ЭКСПО запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. В случае победы заявки Екатеринбурга «ЭКСПО-2025» может стать первой Всемирной выставкой, которая пройдет в России и будет иметь колоссальное значение для дальнейшего социально-экономического развития региона.

По оценке экспертов, порядка 14 млн человек посетят Екатеринбург в дни ЭКСПО-2025, если город выиграет право проведения этой универсальной выставки, при этом каждый посетитель в среднем проведет в регионе два дня и потратит приблизительно 14 тыс. рублей в сутки на проживание, питание, транспортные услуги и досуг.