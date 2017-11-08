Новый район может появиться в Екатеринбурге в случае победы заявки города на ЭКСПО-2025
В городе также, возможно, появится вторая ветка метро или скоростной трамвай для связи нового района с центром города.
В городе также, возможно, появится вторая ветка метро или скоростной трамвай для связи нового района с центром города.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Новый район может быть построен в Екатеринбурге в случае победы заявки города на проведение Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025. Для проведения выставки в городе планируется построить
«Фактически новый город на этих 500 гектарах будет располагаться — чуть больше миллиона квадратных метров жилых помещений, и такое же количество помещений выставочных, общественно значимых, социальных и культурных. <…> Это самая современная городская инфраструктура, по сути, новый район с самыми современными подходами в организации городской жизни», — сказал Куйвашев.
Свое мнение, каким должен стать будущий район, смогут высказать и жители города — для этого в Екатеринбурге проведут общественные слушания. «В заявочной книге представлен проработанный план размещения этих объектов. Мы приложим все усилия для того, чтобы эти объекты были самыми современными, чтобы те технологии городского хозяйства, инженерной, транспортной инфраструктуры, которые будут применены при строительстве
К 2025 году в Екатеринбурге может появиться и вторая ветка метро, призванная связать новый район, который будет расположен на берегу
Ранее ТАСС со ссылкой на
О выставке
Проведение ЭКСПО запланировано на период со 2 мая по 2 ноября 2025 года. В случае победы заявки Екатеринбурга «ЭКСПО-2025» может стать первой Всемирной выставкой, которая пройдет в России и будет иметь колоссальное значение для дальнейшего
По оценке экспертов, порядка 14 млн человек посетят Екатеринбург в дни ЭКСПО-2025, если город выиграет право проведения этой универсальной выставки, при этом каждый посетитель в среднем проведет в регионе два дня и потратит приблизительно 14 тыс. рублей в сутки на проживание, питание, транспортные услуги и досуг.
Тема российской конкурсной заявки — «Преобразуя мир: инновации и лучшая жизнь — для будущих поколений». Решение о том, какая из стран примет ЭКСПО-2025, будет приниматься на 164 генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже в ноябре 2018 года. Вместе с Екатеринбургом на право проведения ЭКСПО-2025 претендуют Париж, Баку и Осака.