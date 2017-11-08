Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Египет наш: Украинку не давшую стул россиянину, высмеяли в Рунете
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
В Кремле предупредили о последствиях разрыва дипотношений Киевом
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
Говорухин заявил, что Россия не должна участвовать в Евровидении
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Киркоров нашел идеальную женщину и восхитился ее фигурой
Михалков высказался о насмешках над Собчак
Волочкова после концерта выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
СМИ: Михалков высказался о выдвижении Собчак
Иосиф Пригожин показал, как выглядел с волосами
35-летняя Кейт Миддлтон блистала на гала-ужине в Лондоне (фото)
Вдова Бодрова впервые рассказала о смерти своего мужа - СМИ
СМИ: в Турции заявили о смене интересов по РФ
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
15:49 (мск), источник: АиФ Челябинск

До конца года в Челябинске уберут 25 свалок

Известны адреса, где располагаются незаконные мусорки.

Источник: AP 2017

В октябре челябинскими волонтёрами при поддержке депутата Госдумы, председателя комитета по экологии Владимира Бурматова, была составлена карта несанкционированных свалок на территории города Челябинска. Таких объектов оказалось 25. По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, их должны устранить до конца этого года.

Этим вопросом уже активно занимаются. За прошедшую неделю были ликвидированы большие скопления бытовых отходов у жилых домов по улице Октябрьская, 1, Дягтерева, 15, Потёмкина, 29. Порядка 80 кубометров мусора увезли со свалки, расположившейся рядом с частными домами Тракторозаводского района по адресу 6-ой Фабично-заводской переулок.

Жители частного сектора неоднократно жаловались в Администрацию района и города на неприятный запах и скопления насекомых и крыс. По их словам уполномоченная организация ГорЭкоЦентр убирает только мусорные контейнеры, игнорируя территорию вокруг также заваленную отходами.

«ГорЭкоЦентр — это специально созданная организация, которой жители платят деньги за то, чтобы она следила за уборкой мусора и комплексно решала экологические задачи, — согласен Владимир Бурматов, который лично присутствовал при уборке мусора на последнем объекте. — Вместо этого по их вине произошла настоящая экологическая катастрофа для целого квартала. Сейчас, чтобы на этом месте не выросла вновь такая же гора мусора, необходимо оборудовать площадку, установить ограждение, привести все в порядок и следить за этим».

На карте несанкционированных свалок г. Челябинска также указаны адреса:

Трудовая, 33; Мартеновская, 16; Прокатная, 14; Ряжская, 26; ул. 26 Бакинских Комиссаров, 26 и 63; река Миасс в районе ЧГРЭС; под Ленинградским мостом; ул. Набережная, 2; ул. Механическая, 61; ул. Попова, 3; ул. Котина, 60; ул. Мамина, 19; пер. Моторный, 9; ул. Гончаренко, 9; ул. Якутская, 8; ул. Безрукова, 6; ул. Кронштадская, 30; ул. Смирных, 6; пересечение ул. Пестеля и ул. Междугородняя; ул. Энтузиастов, 13а; ул. Братьев Кашириных, 107А; пустынь по ул. Братьев Кашириных; ул. Чичерина, 15; ул. Логовая, стихийные свалки возле мкр «Вишнёвая горка».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На свалке в Нижневартовске обнаружили два обгоревших тела
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Суд Испании аннулировал декларацию независимости Каталонии
Украина расторгла соглашение с Россией о поставках вооружений
«Нашли в подъезде»: какими были последние дни дочери Гурченко
Германия официально ввела «третий пол» в ЗАГСах
«Праздник со слезами на глазах». Грозит ли Трампу импичмент?
Суд отказался принять иск Навального к Путину
Спорт
Канада узнала новых Мальцевых! «Молодёжка» вырвала победу с 0:3 Валерий Брагин снова сделал это
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь