До конца года в Челябинске уберут 25 свалок

Источник: AP 2017

В октябре челябинскими волонтёрами при поддержке депутата Госдумы, председателя комитета по экологии Владимира Бурматова, была составлена карта несанкционированных свалок на территории города Челябинска. Таких объектов оказалось 25. По поручению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, их должны устранить до конца этого года.

Этим вопросом уже активно занимаются. За прошедшую неделю были ликвидированы большие скопления бытовых отходов у жилых домов по улице Октябрьская, 1, Дягтерева, 15, Потёмкина, 29. Порядка 80 кубометров мусора увезли со свалки, расположившейся рядом с частными домами Тракторозаводского района по адресу 6-ой Фабично-заводской переулок.

Жители частного сектора неоднократно жаловались в Администрацию района и города на неприятный запах и скопления насекомых и крыс. По их словам уполномоченная организация ГорЭкоЦентр убирает только мусорные контейнеры, игнорируя территорию вокруг также заваленную отходами.

«ГорЭкоЦентр — это специально созданная организация, которой жители платят деньги за то, чтобы она следила за уборкой мусора и комплексно решала экологические задачи, — согласен Владимир Бурматов, который лично присутствовал при уборке мусора на последнем объекте. — Вместо этого по их вине произошла настоящая экологическая катастрофа для целого квартала. Сейчас, чтобы на этом месте не выросла вновь такая же гора мусора, необходимо оборудовать площадку, установить ограждение, привести все в порядок и следить за этим».

На карте несанкционированных свалок г. Челябинска также указаны адреса: