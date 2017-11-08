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15:58 (мск), источник: ivbg.ru

Дрозденко проверил ход ремонта аварийного дома в Тихвине

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко лично осмотрел дом по улице Вокзальная, 4 в Тихвине, в котором в настоящее время проводятся работы по усилению несущей конструкции.

Источник: РИА "Новости"

Аварийный дом в Тихвине на указанной выше улице уже получал средства из бюджета на ремонт, и ход комплекса ремонтно-восстановительных работ продолжаются уже около года.

После осмотра Александр Дрозденко сообщил, что будет проведена дополнительная экспертиза предпринимаемых мер по ремонту дома на предмет их целесообразности. По результатам будет принято решение о выделении средств на капитальный ремонт дома либо на расселение семей. Пользователи сети сходятся во мнении, что дом необходимо расселять, так как вполне вероятно, что отремонтировать его нормально не получится.

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