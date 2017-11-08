Дрозденко проверил ход ремонта аварийного дома в Тихвине

Аварийный дом в Тихвине на указанной выше улице уже получал средства из бюджета на ремонт, и ход комплекса ремонтно-восстановительных работ продолжаются уже около года.

После осмотра Александр Дрозденко сообщил, что будет проведена дополнительная экспертиза предпринимаемых мер по ремонту дома на предмет их целесообразности. По результатам будет принято решение о выделении средств на капитальный ремонт дома либо на расселение семей. Пользователи сети сходятся во мнении, что дом необходимо расселять, так как вполне вероятно, что отремонтировать его нормально не получится.