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15:41 (мск), источник: Интерфакс

Инфляция в Башкирии в октябре составила 0,3%, с начала года — 1,1%

Уфа. 8 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Инфляция в Башкирии в октябре составила 0,3%, с начала 2017 года — 1,1%, сообщает Башкортостанстат.

Так, цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли на 0,5% (с начала года сохранились на уровне октября прошлого года), непродовольственные товары подешевели на 0,3% (рост на 1,1%).

Стоимость услуг при этом за месяц снизилась на 0,2% (рост на 2,9%). Ведомство отмечает, что на продовольственном рынке сохранилось снижение цен на чеснок, капусту белокочанную, морковь, свеклу столовую и лук (на 3,6−11,6%), лимоны, виноград и яблоки (на 1,4−5,1%).

Вместе с тем помидоры и огурцы свежие подорожали в 1,6−1,9 раза, бананы и апельсины — на 3,3−10%.

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