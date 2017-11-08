Инфляция в Башкирии в октябре составила 0,3%, с начала года — 1,1%

Так, цены на продовольственные товары в прошлом месяце выросли на 0,5% (с начала года сохранились на уровне октября прошлого года), непродовольственные товары подешевели на 0,3% (рост на 1,1%).

Стоимость услуг при этом за месяц снизилась на 0,2% (рост на 2,9%). Ведомство отмечает, что на продовольственном рынке сохранилось снижение цен на чеснок, капусту белокочанную, морковь, свеклу столовую и лук (на 3,6−11,6%), лимоны, виноград и яблоки (на 1,4−5,1%).