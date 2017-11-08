Разобранный Юбилейный мост пустят на благоустройство Омска
В среду, 8 ноября, директор департамента строительства мэрии Омска Илья Трушников устроил экскурсию журналистом по остаткам Юбилейного моста и рассказал о ходе строительства новой переправы.
В среду, 8 ноября, директор департамента строительства мэрии Омска Илья Трушников устроил экскурсию журналистом по остаткам Юбилейного моста и рассказал о ходе строительства новой переправы.
Львиная доля времени ушла у рабочих на перенос коммуникаций с переправы, сейчас ведется подготовка к демонтажу пролетов. Монтаж новых пролетов начнется уже в январе 2018 года.
Демонтированные же элементы моста, судя по всему, пустят на благоустройство города.
«Мы уже сдали в Управление благоустройства Советского округа покрошенный бетон и асфальтную крошку. Все по весу. Крошку можно использовать на дорожное покрытие. Так же сдадим ограждающие конструкции, опоры это на их балансе. Они потом могут эти опоры так же покрасить и
Ожидается, что отремонтированный мост откроют для движения до 30 мая 2018 года. Конкурс на работы выиграло ООО «МостоСтрой-Омск». Стоимость работ составила порядка 300 млн рублей. За эти деньги компания обязалась заменить пролеты через Омь.