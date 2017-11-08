Разобранный Юбилейный мост пустят на благоустройство Омска

Львиная доля времени ушла у рабочих на перенос коммуникаций с переправы, сейчас ведется подготовка к демонтажу пролетов. Монтаж новых пролетов начнется уже в январе 2018 года.

Демонтированные же элементы моста, судя по всему, пустят на благоустройство города.

«Мы уже сдали в Управление благоустройства Советского округа покрошенный бетон и асфальтную крошку. Все по весу. Крошку можно использовать на дорожное покрытие. Так же сдадим ограждающие конструкции, опоры это на их балансе. Они потом могут эти опоры так же покрасить и где-то применить», — подчеркнул Илья Трушников.