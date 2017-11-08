Правительство Севастополя подписало контракт на строительство трассы «Таврида»

Источник: РИА "Новости"

«Контракт направлен ЗАО “ВАД” на подписание», — сказали в ведомстве.

Седьмой участок трассы пройдет по территории Севастополя от села Верхнесадового через Мекензиевское лесничество до Сахарной головки, где соединится с президентской трассой.

Стоимость строительства седьмого участка трассы «Таврида» составит 12 млрд рублей. 30% от этой суммы будет выплачена в качестве авансового платежа.

«Сроки реализации и ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год», — подчеркнули в департаменте.

Строительство трассы «Таврида» в Севастополе начнется сразу после подписания контракта всеми сторонами.