Правительство Севастополя подписало контракт на строительство трассы «Таврида»
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Правительство Севастополя согласовало и подписало контракт на строительство седьмого участка трассы «Таврида» с
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Правительство Севастополя согласовало и подписало контракт на строительство седьмого участка трассы «Таврида» с
«Контракт направлен ЗАО “ВАД” на подписание», — сказали в ведомстве.
Седьмой участок трассы пройдет по территории Севастополя от села Верхнесадового через Мекензиевское лесничество до Сахарной головки, где соединится с президентской трассой.
«Сроки реализации и ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год», — подчеркнули в департаменте.
Строительство трассы «Таврида» в Севастополе начнется сразу после подписания контракта всеми сторонами.
По восьмому участку трассы «Таврида», который также пройдет по территории Севастополя, идет разработка