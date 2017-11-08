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16:00 (мск), источник: РИА Крым

Правительство Севастополя подписало контракт на строительство трассы «Таврида»

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Правительство Севастополя согласовало и подписало контракт на строительство седьмого участка трассы «Таврида» с компанией-подрядчиком «ВАД» (также строит участки трассы «Таврида» в Крыму). Об этом РИА Новости Крым сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«Контракт направлен ЗАО “ВАД” на подписание», — сказали в ведомстве.

Седьмой участок трассы пройдет по территории Севастополя от села Верхнесадового через Мекензиевское лесничество до Сахарной головки, где соединится с президентской трассой.

Стоимость строительства седьмого участка трассы «Таврида» составит 12 млрд рублей. 30% от этой суммы будет выплачена в качестве авансового платежа.

«Сроки реализации и ввода объекта в эксплуатацию — 2020 год», — подчеркнули в департаменте.

Строительство трассы «Таврида» в Севастополе начнется сразу после подписания контракта всеми сторонами.

По восьмому участку трассы «Таврида», который также пройдет по территории Севастополя, идет разработка технико-экономического обоснования. По ее итогам будет определена примерная стоимость участка и вариант трассировки.

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