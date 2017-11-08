Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вице-консул Польши: Львов– польский, а Украина оккупировала Крым
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
"Последствия могут быть самыми тяжелыми": в Совфеде об идее Рады
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Самолет экстренно сел из-за узнавшей об измене мужа пассажирки
Антикоррупционная кампания в Саудовской Аравии: каким будет итогС одной стороны, наследный принц укрепляет свою власть, с другой - расчищает поле для своей программы
Вице-консул Польши: Львов– польский, а Украина оккупировала Крым
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
В соцсетях жестко отреагировали на участие РФ в “Евровидении”
Волочкова выложила обнаженное фото в спальне - СМИ
Наталья Водянова в комбинации удивила поклонников
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
СМИ: в Турции заявили о смене стратегических интересов по РФ
Кадры: подлодка «Варшавянка» за 60 секунд
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Чем знаменита Останкинская башня (фото)
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
17:18 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму установили минимум взноса на капремонт

Граждане РК должны каждый месяц платить не меньше 6,16 рублей с квадратного метра своей недвижимости.

Сегодня, 8 ноября увидело свет постановление Совета министров Республики Крым «Об установлении на 2018 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым».

В документе написано черным по белому : — Установить на 2018 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в размере 6,16 руб. за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику такого помещения.

Свои подписи под постановлением поставили глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Сергей Аксенов и его заместитель Лариса Опанасюк.

Надо напомнить, что взносы на капремонт, которые обязательны к оплате на территории России, на крымском полуострове введены в октябре 2016 года.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 «12 лет ада»: Друг Брэда Питта рассказал об ужасах брака с Анджелиной Джоли
Россиянка и украинка подружились на конкурсе «Мисс Мира-2017»
Обвинение попросило вызвать Сечина в суд по делу Улюкаева
Суд Испании аннулировал декларацию независимости Каталонии
Парламент Франции лишил Марин Ле Пен неприкосновенности
«Нашли в подъезде»: какими были последние дни дочери Гурченко
Германия официально ввела «третий пол» в ЗАГСах
«Праздник со слезами на глазах». Грозит ли Трампу импичмент?
Суд отказался принять иск Навального к Путину
Спорт
Глушаков и Зобнин — в общей группе Сборная России провела очередную открытую тренировку перед контрольными встречами с Аргентиной и Испанией
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Самый страшный долгострой Москвы начнут сносить в ближайшее время
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
«Москва-Сити» привлек постояльцев
Квартиросъемщикам предоставят налоговый вычет
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь