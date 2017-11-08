В Крыму установили минимум взноса на капремонт

Сегодня, 8 ноября увидело свет постановление Совета министров Республики Крым «Об установлении на 2018 год минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым».

В документе написано черным по белому : — Установить на 2018 год минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым, в размере 6,16 руб. за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, принадлежащего собственнику такого помещения.

Свои подписи под постановлением поставили глава Республики Крым, Председатель Совета министров Республики Сергей Аксенов и его заместитель Лариса Опанасюк.