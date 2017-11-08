Объем работ по капремонту домов Нижегородской области в 2018 году планируется увеличить вдвое
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Как информирует
Условия проживания в 2017 году благодаря программе капитального ремонта улучшат свыше 130 тыс. человек.
По словам Владимира Челомина, в 2018 году в сравнении с 2017-м планируется двухкратный рост объема работ по капремонту.
Ранее сообщалось, что нижегородские пенсионеры будут получать льготы при уплате взносов за капремонт.