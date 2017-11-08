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16:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Объем работ по капремонту домов Нижегородской области в 2018 году планируется увеличить вдвое

Как информирует пресс-служба главы региона со ссылкой на и.о. гендиректора фонда капремонта региона Владимира Челомина, итоги 2017 года должны показать пятикратное увеличение объемов выполненных работ по сравнению с 2016 годом.

Источник: РИА "Новости"

Условия проживания в 2017 году благодаря программе капитального ремонта улучшат свыше 130 тыс. человек.

По словам Владимира Челомина, в 2018 году в сравнении с 2017-м планируется двухкратный рост объема работ по капремонту.

Ранее сообщалось, что нижегородские пенсионеры будут получать льготы при уплате взносов за капремонт.

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