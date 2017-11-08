Первышов старается спасти Краснодар от пробок
Краснодар. 8 ноября — Новая Кубань. Мэр Краснодара Евгений Первышов отправился в путешествие на электричке.
Краснодар. 8 ноября — Новая Кубань. Мэр Краснодара Евгений Первышов отправился в путешествие на электричке.
— Сейчас из Краснодара, например, до станицы Динской мы доехали по железной дороге за 25 минут. По пробкам времени потребуется в разы больше. По тарифу стоимость этой поездки составит 24 рубля, — цитирует градоначальника его помощник.
Экономия времени и денег. Никаких пробок, никаких расходов на вечно дорожающий бензин
Другого выхода по решению дорожной проблемы, в принципе, пока нет. На конец сентября на территории г. Краснодара на учете числились 394 376 транспортных средств. Иногородний трафик составляет ещё около 150 тысяч автомобилей в день. Протяженности
Но дороги в Краснодаре так и не строят. На эти цели необходимы космические суммы, поговаривают в кулуарах городской администрации. В бюджете денег нет, он остается дефицитным. Спасибо федеральному проекту хотя бы за ремонт. Напомним, что в этом году привели в порядок 47 участков дорог в Краснодаре. На эти цели были направлены около 3,5 млрд. Из них Москва «пожертвовала» 2 мдрд рублей. Как ни странно, дороги только ремонтировали вместо того, чтобы строить или расширять. Аргументировали тем, что этой суммы хватало только на ремонт. Но деньги
Тем временем, мэр Краснодара Евгений Первышов предлагает новые пути решения дорожной проблемы:
— Проект развития краснодарских электричек необходимо прорабатывать дальше.
Понятно, что на строительство железных дорог деньги могут выделяться уже по другим программам или такие обязанности может взять на себя СКЖД.
В этой связи городской департамент транспорта и организации дорожного движения уже активно занимается разработкой проекта «Наземка»: проводятся выезды по определению возможных точек организации дополнительных железнодорожных платформ, где городские электрички могли бы делать остановки для
Следовательно, администрация пытается решить дорожную проблему в Краснодаре, но с наименьшими финансовыми затратами. Вот только действенными ли будут предложенные меры на практике? Или получится, как всегда: старались, сделали, не сработало? Может быть в этой ситуации акцент пытаются сделать именно на стараниях, а не на результате?