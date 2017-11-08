Первышов старается спасти Краснодар от пробок

Другого выхода по решению дорожной проблемы, в принципе, пока нет. На конец сентября на территории г. Краснодара на учете числились 394 376 транспортных средств. Иногородний трафик составляет ещё около 150 тысяч автомобилей в день. Протяженности улично-дорожной сети краевой столицы не хватает, чтобы на дороги одновременно могли выехать все ТС, зарегистрированные в городе, не говоря уже о транзитных. Она составляет 1885,584 км. По самым скромным подсчетам Краснодару необходимы 2 722 км дорог. А собственный источник «НК», имеющий непосредственное отношение к вопросам организации дорожного движения, пояснил, что в соответствии со стандартами в краевой столице должны быть оборудованы около 5 тыс. км. дорог. Такая цифра складывается из количества машин, приходящихся на душу населения, и других показателей.



Но дороги в Краснодаре так и не строят. На эти цели необходимы космические суммы, поговаривают в кулуарах городской администрации. В бюджете денег нет, он остается дефицитным. Спасибо федеральному проекту хотя бы за ремонт. Напомним, что в этом году привели в порядок 47 участков дорог в Краснодаре. На эти цели были направлены около 3,5 млрд. Из них Москва «пожертвовала» 2 мдрд рублей. Как ни странно, дороги только ремонтировали вместо того, чтобы строить или расширять. Аргументировали тем, что этой суммы хватало только на ремонт. Но деньги почему-то остались, не удалось «освоить». Краснодарская мэрия рапортовала, что сэкономили 230 млн. рублей и их даже вернут в краевую казну.