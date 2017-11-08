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17:12 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронежской области за полгода взяли больше 912 млн рублей микрозаймов

Объем займов у микрофинансовых организаций вырос на треть.

Источник: Новости Воронежа

С января по июнь 2017 года воронежцы взяли в микрофинансовых организациях кредиты на 912,2 млн рублей. По данным регионального отделения Центробанка, это на треть больше, чем год назад. Похожий рост отметили по всему ЦФО.

«В Воронежской области объем займов физлицам составил 577,7 млн рублей, — пояснили в отделении по Воронежской области Главного управления Банка России по ЦФО. — Объем займов, выданных индивидуальным предпринимателям, составил 212,9 млн рублей. А юрлицам выдали 358 млн рублей».

Отметим, что всего в реестре микрофинансовых организаций в Центральном федерально округе числится 575 компаний, из них 30 — в Воронежской области. До этого их было больше — с апреля по июнь 2017 года из реестра исключили 145 компаний, большинство из них — за неоднократные нарушения закона.

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