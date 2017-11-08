В Воронежской области за полгода взяли больше 912 млн рублей микрозаймов

С января по июнь 2017 года воронежцы взяли в микрофинансовых организациях кредиты на 912,2 млн рублей. По данным регионального отделения Центробанка, это на треть больше, чем год назад. Похожий рост отметили по всему ЦФО.

Отметим, что всего в реестре микрофинансовых организаций в Центральном федерально округе числится 575 компаний, из них 30 — в Воронежской области. До этого их было больше — с апреля по июнь 2017 года из реестра исключили 145 компаний, большинство из них — за неоднократные нарушения закона.