Муниципальный долг Нижнего Новгорода не изменился за октябрь 2017 года

Согласно опубликованной информации, общая сумма долга на 1 ноября составляет, как и на 1 октября 2017 года, 7,99 млрд рублей. Объем банковских кредитов равен 6,4 млрд рублей, бюджетных кредитов — 1,59 млрд рублей.

Напомним, что нижегородская администрация не исключает достижения верхнего предела муниципального долга к 1 января 2018 года — 10,7 млрд рублей. Это, в частности, связано с недобором мэрии по налогам. Согласно проекту изменений в бюджет 2017 года, со статьи доходов по налогу на имущество физических лиц снимается 40,9 млн рублей, с земельного налога — 200 млн рублей, с ЕНВД — 74,3 млн рублей, с госпошлины — 54,8 млн рублей.