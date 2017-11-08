Беларусь временно ограничивает ввоз свинины из Калининградской области России из-за АЧС

В связи с этим вводятся временные ограничения на ввоз на территорию Беларуси из Калининградской области России живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, мяса свинины (в том числе диких кабанов), а также продуктов его переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другой продукции. Также отменяются все ранее выданные разрешения на ввоз указанных товаров из Калининградской области в Беларусь.