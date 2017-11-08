ЕБРР до конца будущего года выделит Узбекистану еще $300 млн

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Европейский банк реконструкции и развития намерен дополнительно выделить Узбекистану до конца будущего года еще около 300 миллионов долларов, сообщил сегодня первый вице-президент это финансовой структуры Филипп Беннет.

Напомним, что банк уже одобрил выделение республике 120 миллионов долларов по трем проектам. Большая часть этих средств — 100 миллионов долларов будет направлена Национальному банку для поддержки малого бизнеса, а также организации торгового финансирования. Оставшуюся сумму разделят производитель соков Agromir Juice и фармацевтическое предприятие Jurabek Laboratories.

Читайте также Делегация ЕБРР примет участие в открытии офиса банка в Ташкенте

«С того момента, как акционеры ЕБРР приняли решение возобновить работу в Узбекистане, нам удалось подготовить целый ряд проектов, которые будут подписаны до конца текущего и в будущем году. Это позволяет нам с уверенностью смотреть в будущее», — отметил представитель Европейского банка.

Однако он отметил, что деятельность банка направлена не только на предоставление финансовых ресурсов.

«Мы также будем делать вещи в тех областях, где у нас очень большой опыт. Например, в государственно-частном партнёрстве, возобновляемой энергетике и сохранение культурного наследия», — сказал Беннет.

По его словам, текущая и будущая работа финансового института в республике напрямую связана с реформами, которые поводит руководство Узбекистана, и их успех будет влиять на финансирование тех или иных проектов.

«На этой неделе мы подпишем три проекта на сумму 120 миллионов долларов. Кроме того, до конца 2018 года планируем выделить Узбекистану еще около 300 миллионов долларов. Мы смогли разработать большое число проектов в различных секторах экономики, которые намерены реализовывать в ближайшие годы. Речь идет о муниципальной инфраструктуре, поддержке финансовых институтов, сельском хозяйстве, коммерции и других направлениях», — сказал Филипп Беннет.