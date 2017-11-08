На совещании прокуратуры задержали конкурсного управляющего завода

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» с места событий, мужчине вручили копию постановления о возбуждении в отношении него уголовного дела и увели с мероприятия на допрос. Мужчине вменяют нарушение сразу двух статей уголовного кодекса за невыплату заработной платы и злоупотребление полномочиями.
Отметим, что в Волгограде идет оперативное совещание по вопросам соблюдения законности в сфере оплаты труда. В нем принимают участие замгенпрокурора России Андрей Кикоть, глава СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев, губернатор Андрей Бочаров, начальник управления Генпрокуратуры России в ЮФО Константин Сомов, руководители региональных управлений СК России, МВД России, ИФНС России, территориального органа Росстата, а также руководители 47 предприятий и конкурсные управляющие.