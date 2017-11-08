На совещании прокуратуры задержали конкурсного управляющего завода

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» с места событий, мужчине вручили копию постановления о возбуждении в отношении него уголовного дела и увели с мероприятия на допрос. Мужчине вменяют нарушение сразу двух статей уголовного кодекса за невыплату заработной платы и злоупотребление полномочиями.