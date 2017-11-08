Ставка по кредитам в Нижегородской области за девять месяцев 2017 года снизилась на 1,5 п.п. — до 10,2%

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, стоимость кредитов предприятиям снизилась за отчетный период на 1,5 п.п. и составила в среднем 9,8%, по кредитам физлицам снижение составило 1,3 п.п. — до 13,9%, достигнув минимума с декабря 2010 года.

Снижение ставок ускорило выдачу новых кредитов. За девять месяцев 2017 года банки выдали нижегородским заемщикам 697 млрд рублей, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе предприятиям было выдано 539 млрд рублей (рост на 3%), гражданам — 158 млрд рублей (рост на 27%).

Кредитный портфель региональных заемщиков вырос по сравнению с началом года на 10% и к 1 октября 2017 года достиг 593 млрд рублей. При этом долг предприятий и организаций перед банками вырос на 11%, до 367 млрд рублей, кредитный портфель жителей региона вырос на 9% — до 226 млрд рублей.