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21:23 (мск), источник: РИА Новости

В Свердловской области погасили долги перед адвокатами по назначению

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 ноя — РИА Новости. Управление судебного департамента в Свердловской области погасило свои долги перед адвокатами, сообщил в среду РИА Новости первый заместитель председателя президиума региональной коллегии адвокатов Игорь Федоров.

Ранее адвокатская палата Свердловской области и Свердловская областная коллегия адвокатов заявили о том, что с 1 ноября не будут предоставлять защитников по назначению из-за долгов региональных ГУМВД и управления судебного департамента. В частности, как отмечают адвокаты, по состоянию на 24 октября первое ведомство было должно свыше 6,9 миллиона рублей за услуги назначаемых адвокатов, а второе — более 14,9 миллиона рублей.

«Управление судебного департамента погасило долг в полном объеме. Полиция пока хранит молчание», — сказал Федоров.

Как сказал ранее РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых, в региональный полицейский главк уже «поступило гарантийное письмо о выделении в ноябре текущего года средств на погашение долгов в полном объеме».

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