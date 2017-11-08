В Свердловской области погасили долги перед адвокатами по назначению

Ранее адвокатская палата Свердловской области и Свердловская областная коллегия адвокатов заявили о том, что с 1 ноября не будут предоставлять защитников по назначению из-за долгов региональных ГУМВД и управления судебного департамента. В частности, как отмечают адвокаты, по состоянию на 24 октября первое ведомство было должно свыше 6,9 миллиона рублей за услуги назначаемых адвокатов, а второе — более 14,9 миллиона рублей.