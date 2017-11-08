Власти Крыма выделили «особые зоны» полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Крымское правительство создало зоны с особой архитектурно-планировочной организацией территории в Симферополе, Ялте и Судаке, а также в парках и особо охраняемых природных территориях полуострова. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале Совмина РК.