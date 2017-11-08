Власти Крыма выделили «особые зоны» полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Крымское правительство создало зоны с особой
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости Крым. Крымское правительство создало зоны с особой
В частности, «особые» зоны должны быть созданы в границах муниципального образования Ялта, на территории объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс сооружений Судакской крепости» (XIV-XV века), в пределах объекта культурного наследия «Симферопольский художественный музей».
Также зоны с особой