Росавиация разрешила ввести в эксплуатацию новый аэропорт в Ростове-на-Дону

Источник: РИА Новости

«Восьмого ноября 2017 года Федеральное агентства воздушного транспорта выдало разрешение на ввод в эксплуатацию аэропортового комплекса “Платов” (г. Ростов-на-Дону)», расположенного в Аксайском районе Ростовской области, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках реализация проекта «с нуля» на объекте осуществлено строительство всего комплекса аэропортовой инфраструктуры: нового аэродрома класса Б, искусственной взлётно-посадочной полосы длиной 3600 метров и шириной 45 метров, сети рулежных дорожек, перрона на 45 мест стоянки воздушных судов, грузового перрона, инженерных сетей, контрольно-диспетчерского пункта, стартовой и основной аварийно-спасательных станций и иных объектов аэродромной инфраструктуры. Все объекты аэродромной инфраструктуры возведены за счёт средств федерального бюджета.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился открыть «Платов» для международных рейсов, распоряжение вступит в силу с 27 ноября. Одновременно принято решение о закрытии с 1 марта 2018 года расположенного в черте города действующего аэродрома и старого аэропорта Ростова-на-Дону.