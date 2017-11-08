Росавиация разрешила ввести в эксплуатацию новый аэропорт в Ростове-на-Дону
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового международного аэропорта «Платов» в
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Росавиация выдала разрешение на ввод в эксплуатацию нового международного аэропорта «Платов» в
«Восьмого ноября 2017 года Федеральное агентства воздушного транспорта выдало разрешение на ввод в эксплуатацию аэропортового комплекса “Платов” (г. Ростов-на-Дону)», расположенного в Аксайском районе Ростовской области, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках реализация проекта «с нуля» на объекте осуществлено строительство всего комплекса аэропортовой инфраструктуры: нового аэродрома класса Б, искусственной
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Согласно проекту, пассажирский терминал нового аэропорта будет обладать пропускной способностью 8 миллионов человек ежегодно. Общий объем финансирования — 47 миллиардов рублей, из которых около 19 миллиардов рублей составляют средства основного инвестора — группы компаний «Ренова». Первый полет из аэропорта запланирован на 1 декабря.