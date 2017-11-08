Власти Калининграда увеличивают налог на имущество физлиц за 2017 год вдвое

Источник: Новый Калининград

Администрация Калининграда предложила увеличить ставку налога в 2017 году до 0,3% от кадастровой стоимости имущества (налог за текущий год выплачивается в будущем году — прим. «Нового Калининграда»). За 2018 год уровень должен был подняться до 0,5%, за 2019 — до 0,7%.

Депутат горсовета Андрей Кудрявцев обратил внимание коллег на то, что в настоящее время ставка данного налога составляет 0,1% — это значит, что, если намерения осуществятся, по итогам 2017 года она увеличится втрое.

«Предлагаю так резко не повышать», — сказал Кудрявцев, отметив, что для малого бизнеса рост может оказаться роковым.