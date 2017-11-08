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17:56 (мск), источник: Новый Калининград

Власти Калининграда увеличивают налог на имущество физлиц за 2017 год вдвое

В Калининграде в 2017 году будет увеличен налог на имущество физлиц. Вопрос обсуждался в среду на бюджетной комиссии горсовета, передает корреспондент «Нового Калининграда».

Источник: Новый Калининград

Администрация Калининграда предложила увеличить ставку налога в 2017 году до 0,3% от кадастровой стоимости имущества (налог за текущий год выплачивается в будущем году — прим. «Нового Калининграда»). За 2018 год уровень должен был подняться до 0,5%, за 2019 — до 0,7%.

Депутат горсовета Андрей Кудрявцев обратил внимание коллег на то, что в настоящее время ставка данного налога составляет 0,1% — это значит, что, если намерения осуществятся, по итогам 2017 года она увеличится втрое.

«Предлагаю так резко не повышать», — сказал Кудрявцев, отметив, что для малого бизнеса рост может оказаться роковым.

При этом ответить точно на вопрос, как сильно может ударить новая ставка по индивидуальным предпринимателям, никто не может, говорилось на заседании: горвласти попытались уточнить эти параметры в налоговой службе, однако им ответили, что такой методики нет. «Решение принимаем вслепую», — констатировал Андрей Кудрявцев. В итоге участники заседания договорились, что за 2017 год ставка налога будет увеличена в два раза — до 0,2%. Дальнейшее увеличение зависит от того, насколько серьезным это бремя окажется для малого бизнеса.

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