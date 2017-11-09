Воронежская область возобновила работу по созданию ОЭЗ

Источник: Reuters

Для того, чтобы подать заявку на размещение в ОЭЗ, а также получить дополнительную информацию, необходимо обратиться в Агентство по инвестициям и стратегическим проектам по телефону: +7 473 212 70 14 или на круглосуточную «горячую» линию для инвесторов: +7 961 109−55−50 .

Инвесторам ОЭЗ предоставят различные налоговые и таможенные льготы и преференции. В частности, резидентов освободят от уплаты налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет Воронежской области, налога на имущество и транспортного налога. Кроме того, к резидентам будет применяться налоговый иммунитет — на них не распространяются изменения налогового законодательства, ухудшающие их положение. На территории ОЭЗ будет действовать режим свободной таможенной зоны, в соответствии с которым НДС на ввозимые иностранные товары составит 0% и будет отменена ввозная пошлина.

Власти Воронежской области инициировали создание ОЭЗ в июле 2015 года. Запустить особую экономическую зону на базе индустриального парка «Масловский» областные власти планировали еще в 2016 году. Поступления из федерального бюджета на инфраструктуру ОЭЗ должны были составить 2,4 млрд рублей. Создание ОЭЗ, по оценке облправительства, позволило бы привлечь в Воронежскую область почти 30 млрд рублей частных инвестиций за семь лет. Однако правительство РФ отложило решение о создании ОЭЗ в Воронежской области, объяснив решение необходимостью изменений в федеральном законодательстве, устанавливающих порядок создания и функционирования ОЭЗ в России.

В июне 2016 года правительство РФ приостановило создание новых ОЭЗ в июне 2016 года. Федеральные власти должны были внести поправки в законодательство, касающееся создания и функционирования ОЭЗ. В октябре 2016 года федеральные власти выделили Воронежской области средства на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриального парка «Масловский». Субсидии за два квартала 2016 года составили 74,4 млн рублей. В конце октября 2016 года комитет Совета Федерации по экономической политике предложил Госдуме ускорить внесение изменений в закон об ОЭЗ. Сенаторы Совфеда предложили Минэкономразвития направить на софинансирование строительства объектов экономической зоны 1,23 млрд рублей в 2017 году.

Контекст