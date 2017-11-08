Россияне взяли кредитов в 7 раз больше, чем положили на депозиты

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За девять месяцев этого года наши сограждане положили в банки 553,9 млрд рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). При этом за этот же период было выдано кредитов на сумму более 3,76 трлн рублей, информирует Объединенное бюро кредитных историй (ОКБ).

Таким образом за девять месяцев этого года россияне заняли в банках более чем в 7 раз больше, чем отдали им на сохранение.

Судя по данным ОКБ, третий квартал этого года стал рекордным для банков по выдаче кредитов. Российские банки увеличили кредитование граждан на 29%. С июля по сентябрь им удалось выдать кредитов объемом 1,41 трлн рублей.

Наибольший рост пришелся на ипотеку. «За июль-сентябрь объем ипотечных кредитов, которые были фактически перечислены на счета заемщиков, вырос на 40% в годовом выражении — до 430,29 млрд руб», — пишут в ОКБ.

Однако неплохие темпы роста показывали не только ипотека, но и в целом розница: увеличились темпы выдачи ссуд в автокредитовании (+14% в годовом выражении), показали рост кредитные карты (+17%) и кредиты наличными (+3%).

Всего за 9 месяцев этого года банки выдали кредитов общим объемом более 3,76 трлн рублей.

За аналогичный период прошлого года было выдано кредитов на сумму более 2,88 трлн рублей.

Согласно статистике Центробанка на 1 октября, кредиты и прочие средства, предоставленные банками физическим лицам, составили 10,8 трлн рублей.

Как сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ), за 9 месяцев этого года объем средств населения в банках увеличился на 553,9 млрд рублей (на 2,3%) до 24,75 трлн рублей.

При этом, судя по статистике, возможность копить есть не у всех россиян. Так, самыми быстрыми темпами росли вклады объемом от 1 млн рублей до 1,4 млн рублей.

Они увеличились на 14,3% по сумме и на 14,4% по количеству счетов. Вклады свыше 1,4 млн рублей выросли на 4,1% по сумме и на 12,6% по количеству счетов. Депозиты от 100 тысяч до 700 тысяч рублей и от 700 тысяч рублей до 1 млн рублей по сумме увеличились на 0,9% и 2,4% соответственно, а по количеству счетов — на 0,3% и 2,6%.

«Такая динамика на рынке вкладов говорит о том, что возможность открыть депозит есть в основном у так называемого “среднего класса”. Граждане, чей доход не дотягивает до необходимого уровня, чтобы считаться “средним классом”, не могут накопить достаточного денег, чтобы имело смысл открывать вклад. Население, не считающееся “средним классом”, активнее берет кредиты, нежели сберегает. Это связано с общим падением уровня доходов в стране и ростом инфляции».

Зарплата при этом у населения особо не индексируется, и люди не могут не то чтобы накопить, им даже часто не хватает денег на нужды здесь и сейчас. Андрей Люшин Заместитель председателя правления Локо Банка

Действительно, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) на 1 октября этого года, долговая нагрузка россиян с самыми низкими доходами выросла за прошедшие полгода на 0,95 п.п. почти до 30%.

Согласно статистике Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в январе-сентябре 2017 года снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. В целом реальные доходы россиян сокращаются четвертый год подряд: в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

Как отмечается в обзоре «Комментарии о государстве и бизнесе» Высшей школы экономики, начавшийся экономический рост пока что не привел к восстановлению доходов населения до докризисного уровня.

Расходы на одежду и обувь выросли у бедных слоев населения на 3,5%, а на услуги ЖКХ и топливо и предметы домашнего обихода увеличились на 1,6% и 0,5% соответственно.

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Генеральный директор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов сомневается, что россияне стали больше хранить наличных. Динамика вкладов населения действительно отражает низкую сберегательную активность россиян, соглашается он. При этом эксперт считает, что не только бедность заставляет россиян активно брать кредиты.

«На рост потребления россиян толкает также мнимая устойчивость курса рубля, интуиция подсказывает им, что курс в 58−59 рублей за доллар — это ненадолго, и нужно успеть потратить деньги до очередного витка девальвации, поэтому сберегать нет смысла. Даже Минфин закладывает в свои прогнозы более высокий курс доллара, чем сейчас: в 2017—2020 годах средний номинальный курс доллара 64,8 рублей, в следующие 5 лет — 71,5 рублей, в 2026—2030 годах -77,1 рублей», — отмечает эксперт.