Виталий Кличко осуществил детскую мечту, проехав за рулем автобуса МАЗ

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Первая партия новых автобусов МАЗ поступила в Киев, и мэр украинской столицы Виталий Кличко сел за руль одного из них, сообщила в среду пресс-служба администрации города.

Всего для транспортных нужд Киева будет закуплено 100 белорусских автобусов, в столицу прибыли первые 18.

«Новые современные и комфортные автобусы являются альтернативой маршруткам, которые не предоставляют качественного сервиса и на которые много жалоб от киевлян», — цитирует пресс-служба слова Кличко.

Мэр Киева также отметил, что перед городскими властями стоит задача обновить столичный автопарк, чтобы он отвечал современным требованиям.