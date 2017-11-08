Виталий Кличко осуществил детскую мечту, проехав за рулем автобуса МАЗ
Киев закупит 100 белорусских автобусов на замену маршруткам, на которые жалуются горожане.
Киев закупит 100 белорусских автобусов на замену маршруткам, на которые жалуются горожане.
МИНСК, 8 ноя — Sputnik. Первая партия новых автобусов МАЗ поступила в Киев, и мэр украинской столицы Виталий Кличко сел за руль одного из них, сообщила в среду
Всего для транспортных нужд Киева будет закуплено 100 белорусских автобусов, в столицу прибыли первые 18.
«Новые современные и комфортные автобусы являются альтернативой маршруткам, которые не предоставляют качественного сервиса и на которые много жалоб от киевлян», — цитирует
Мэр Киева также отметил, что перед городскими властями стоит задача обновить столичный автопарк, чтобы он отвечал современным требованиям.
Прокатившись на новеньком автобусе Кличко отметил, что в детстве мечтал быть водителем автобуса. Он оценил комфорт автобуса и удобство в управлении.