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10:18 (мск), источник: РИА Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России

МОСКВА, 9 ноя — РИА Недвижимость. Регионами-лидерами по доступности ипотеки в России являются Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская и Мурманская области, говорится в материалах исследования РИА Рейтинг.

В этих регионах имеются наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку из-за высоких зарплат в автономных округах и за счет средних невысоких цен на жилье в Магаданской и Мурманской областях, отмечается в исследовании.

«В пяти перечисленных регионах доля семей, для которых доступна покупка квартиры в ипотеку, составляет более 40%. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе данный показатель даже превышает 66%», — добавляется в материалах.

Помимо первой пятерки еще в 15 регионах доля таких семей превышает 30%, что в целом можно назвать неплохим результатом. Для сравнения, в 2015 году лишь в трех регионах доля семей, способных купить жилье в ипотеку, была выше 30%, добавляется в исследовании.

В среднем в России доля семей, для которых доступна покупка квартиры в ипотеку, составила 25,8%. Это по-прежнему немного, но в 2015 году доля была заметно меньше — 13,9%. Таким образом, доступность за два года выросла вдвое, что во многом связано со снижением цен на недвижимость, говорится в материалах.

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