Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России

В этих регионах имеются наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку из-за высоких зарплат в автономных округах и за счет средних невысоких цен на жилье в Магаданской и Мурманской областях, отмечается в исследовании.

«В пяти перечисленных регионах доля семей, для которых доступна покупка квартиры в ипотеку, составляет более 40%. При этом в Ямало-Ненецком автономном округе данный показатель даже превышает 66%», — добавляется в материалах.

Помимо первой пятерки еще в 15 регионах доля таких семей превышает 30%, что в целом можно назвать неплохим результатом. Для сравнения, в 2015 году лишь в трех регионах доля семей, способных купить жилье в ипотеку, была выше 30%, добавляется в исследовании.