Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
МОСКВА, 9 ноя — РИА Недвижимость.
МОСКВА, 9 ноя — РИА Недвижимость.
В этих регионах имеются наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку
«В пяти перечисленных регионах доля семей, для которых доступна покупка квартиры в ипотеку, составляет более 40%. При этом в
Помимо первой пятерки еще в 15 регионах доля таких семей превышает 30%, что в целом можно назвать неплохим результатом. Для сравнения, в 2015 году лишь в трех регионах доля семей, способных купить жилье в ипотеку, была выше 30%, добавляется в исследовании.
В среднем в России доля семей, для которых доступна покупка квартиры в ипотеку, составила 25,8%. Это