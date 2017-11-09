СМИ: саудовский принц после задержания продал долю в 21st Century Fox

Доля в 21st Century Fox была активом компании Аль-Валида Kingdom Holding Co, пишет Bloomberg. В число других ее активов входят акции Twitter, Disney, а также Lyft и Citigroup.

На минувшей неделе в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции были задержаны 11 принцев, передавал портал iz.ru. Всего же под стражу поместили 60 человек, в том числе бывших и действующих министров и высокопоставленных чиновников.