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02:38 (мск), источник: Известия

СМИ: саудовский принц после задержания продал долю в 21st Century Fox

Саудовский миллиардер принц аль-Валид (аль-Валид бен Талал бен Абдель Азиз Аль Сауд), задержанный в ходе антикоррупционной кампании, продал свою долю в 21st Century Fox. Около 20 лет он был крупным акционером холдинга, принадлежащего американскому медиамагнату Руперту Мердоку.

Источник: AFP 2017
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Доля в 21st Century Fox была активом компании Аль-Валида Kingdom Holding Co, пишет Bloomberg. В число других ее активов входят акции Twitter, Disney, а также Lyft и Citigroup.

После задержания аль-Валид потерял $1,22 млрд из-за падения стоимости акций Kingdom Holding Co.

На минувшей неделе в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции были задержаны 11 принцев, передавал портал iz.ru. Всего же под стражу поместили 60 человек, в том числе бывших и действующих министров и высокопоставленных чиновников.

Саудовские власти намерены конфисковать у коррупционеров активы общей стоимостью $800 млрд.

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