СМИ: саудовский принц после задержания продал долю в 21st Century Fox
Саудовский миллиардер принц
Саудовский миллиардер принц
Доля в 21st Century Fox была активом компании
После задержания
На минувшей неделе в Саудовской Аравии по подозрению в коррупции были задержаны 11 принцев, передавал портал iz.ru. Всего же под стражу поместили 60 человек, в том числе бывших и действующих министров и высокопоставленных чиновников.
Саудовские власти намерены конфисковать у коррупционеров активы общей стоимостью $800 млрд.