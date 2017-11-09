Жители Хабаровского края недоплатили за «коммуналку» 4,5 миллиарда рублей
Это наносит серьёзный урон системе ЖКХ региона.
Это наносит серьёзный урон системе ЖКХ региона.
Жители Хабаровского края, бюджетные учреждения и предприятия задолжали системе ЖКХ региона 6,2 миллиарда рублей, из них почти четыре с половиной — неоплата от населения. Не дошедшие деньги приводят к проблемам при подготовке к очередному отопительному сезону и своевременной выплате зарплаты работникам.
Проблема накопления долгов тянется уже много лет — в 2017 год
«На сегодняшний день платежи за
Злостных неплательщиков система наказывает — сначала оповещает лично и сотрудники через SMS просят заняться квитанциями, затем они вывешивают список должников в подъезде, после предлагают альтернативные способы рассчитаться и, наконец, отключают услуги. Если никакие меры не помогают, с должником разбирается суд. Он имеет право изъять у должника имущество и запретить ему выезд за пределы страны, а также выселить из квартиры.
Специалисты сетуют, что