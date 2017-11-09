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04:47 (мск), источник: Восток Медиа

Жители Хабаровского края недоплатили за «коммуналку» 4,5 миллиарда рублей

Это наносит серьёзный урон системе ЖКХ региона.

Источник: Восток Медиа

Жители Хабаровского края, бюджетные учреждения и предприятия задолжали системе ЖКХ региона 6,2 миллиарда рублей, из них почти четыре с половиной — неоплата от населения. Не дошедшие деньги приводят к проблемам при подготовке к очередному отопительному сезону и своевременной выплате зарплаты работникам.

Проблема накопления долгов тянется уже много лет — в 2017 год жилищно-коммунальная система вошла с «хвостом» в 5,7 миллиардов рублей, из них население недоплатило 4,1 миллиард.

«На сегодняшний день платежи за жилищно-коммунальные услуги выступают своего рода стимулятором деятельности предприятий, оказывающих такие услуги. Казалось бы, система налажена, как и положено финансовому механизму. Однако, чтобы обеспечивать качество услуг, необходимы деньги, бесперебойный поток поступлений от населения», — сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Хабаровского края.

Злостных неплательщиков система наказывает — сначала оповещает лично и сотрудники через SMS просят заняться квитанциями, затем они вывешивают список должников в подъезде, после предлагают альтернативные способы рассчитаться и, наконец, отключают услуги. Если никакие меры не помогают, с должником разбирается суд. Он имеет право изъять у должника имущество и запретить ему выезд за пределы страны, а также выселить из квартиры.

Специалисты сетуют, что из-за долгов не хватает денег для ремонта при подготовке к очередному отопительному сезону, а также встаёт вопрос с поставками топлива и оплатой труда сотрудников.

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