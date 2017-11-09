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16:07 (мск), источник: BFM.ru

Мамы против Starbucks

Обиженные клиенты кофейни призывают в социальных сетях устроить флешмоб. Как пост в Facebook может повлиять на бизнес?

Источник: Madison Bilsborough / CC0

В длинные выходные бармен Starbucks подошел к москвичке Ирине и другой маме и сделал замечание: дети в возрасте одного года и двух лет ходили вокруг большого стола и смеялись. Женщины пообещали никогда больше не приходить в кофейню.

История глазами клиента опубликована в популярной в Facebook группе «Аэропорт-Сокол» и успела за два дня обрасти сотнями комментариев, среди которых затерялись извинения Starbucks. Дискуссия быстро превратилась в так называемый холивар — стоит ходить с маленькими детьми в кафе или нет, а если да, то в какие именно.

Комментируют, конечно, и действия мам, и сотрудника заведения. Со стороны рестораторов подобные ситуации, разумеется, выглядят иначе.

Евгения Левшицкая, директор по развитию компании Perelman People:

«У нас ведь иногда знаете как бывает: хотел сказать одно, хотел попросить вежливо, пожалуйста, тише, а сказал немного по-другому и тем самым, естественно, обидел маму и обидел ребенка. Нужно иметь какую-то золотую середину: либо выходить с ребенком в рестораны, где предусмотрена детская комната, таких ресторанов сейчас очень много, либо же, если выходишь с ребенком куда-то, то за ним нужно следить».

Ресторан — это опасно. Ребенок может даже не мешать, он может подбежать к соседнему столику и опрокинуть на себя стаканчик с кофе.
Евгения Левшицкая
Директор по развитию компании Perelman People

В социальных сетях правда обычно оказывается на стороне клиента. Более того, бывают случаи, когда посетители начинают шантажировать заведение: не дадите скидку — напишем отрицательный отзыв в ВК или Facebook. Ресторан оказывается в заложниках. И таких ситуаций в любом заведении не одна и не две, говорит владелица кафе «Бегемот» на Патриарших Елена Иванова:

«Один из случаев был: у меня пришла семья с ребенком. Ребенок очень плохо себя вел: переворачивал стулья, трогал все с других столов. Девочка-менеджер подошла и сделала замечание, на что устроила истерику мама. Сказала, что вы плохо относитесь к детям, вы вообще не любите детей, у вас их нет и никогда не будет. Потом в итоге она написала очень плохой отзыв. Есть группа “Мамочки”, Мomshare, по-моему, называется, где она написала, что в это заведение не ходите — к детям очень плохо относятся. При этом она требовала от нас, чтобы ребенком кто-то занимался. Но у нас заведение — всего восемь столов. Тут получается, сам дурак. То есть ну кому поверят?».

Мы пишем иногда какое-то оправдание, пытаемся. Иногда очень хочется резко ответить — резко ответить нельзя. А когда пишешь мягко, ну вот…
Елена Иванова
Владелица кафе «Бегемот» на Патриарших

Последний скандал, вылившийся усилиями разгневанных пользователей за пределы социальных сетей, разразился вокруг кафе «Саперави», где посетителю не захотели зарядить телефон. Впрочем, в любом конфликте правда лежит, как правило, посередине, а на бизнес по сей день гораздо серьезнее влияют проверки в стиле Елены Летучей.

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