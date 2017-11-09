Мамы против Starbucks
Обиженные клиенты кофейни призывают в социальных сетях устроить флешмоб. Как пост в Facebook может повлиять на бизнес?
Обиженные клиенты кофейни призывают в социальных сетях устроить флешмоб. Как пост в Facebook может повлиять на бизнес?
В длинные выходные бармен Starbucks подошел к москвичке Ирине и другой маме и сделал замечание: дети в возрасте одного года и двух лет ходили вокруг большого стола и смеялись. Женщины пообещали никогда больше не приходить в кофейню.
История глазами клиента опубликована в популярной в Facebook группе «Аэропорт-Сокол» и успела за два дня обрасти сотнями комментариев, среди которых затерялись извинения Starbucks. Дискуссия быстро превратилась в так называемый холивар — стоит ходить с маленькими детьми в кафе или нет, а если да, то в какие именно.
Комментируют, конечно, и действия мам, и сотрудника заведения. Со стороны рестораторов подобные ситуации, разумеется, выглядят иначе.
Евгения Левшицкая, директор по развитию компании Perelman People:
«У нас ведь иногда знаете как бывает: хотел сказать одно, хотел попросить вежливо, пожалуйста, тише, а сказал немного
Ресторан — это опасно. Ребенок может даже не мешать, он может подбежать к соседнему столику и опрокинуть на себя стаканчик с кофе.
В социальных сетях правда обычно оказывается на стороне клиента. Более того, бывают случаи, когда посетители начинают шантажировать заведение: не дадите скидку — напишем отрицательный отзыв в ВК или Facebook. Ресторан оказывается в заложниках. И таких ситуаций в любом заведении не одна и не две, говорит владелица кафе «Бегемот» на Патриарших Елена Иванова:
«Один из случаев был: у меня пришла семья с ребенком. Ребенок очень плохо себя вел: переворачивал стулья, трогал все с других столов.
Мы пишем иногда какое-то оправдание, пытаемся. Иногда очень хочется резко ответить — резко ответить нельзя. А когда пишешь мягко, ну вот…
Последний скандал, вылившийся усилиями разгневанных пользователей за пределы социальных сетей, разразился вокруг кафе «Саперави», где посетителю не захотели зарядить телефон. Впрочем, в любом конфликте правда лежит, как правило, посередине, а на бизнес по сей день гораздо серьезнее влияют проверки в стиле Елены Летучей.