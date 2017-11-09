Мамы против Starbucks

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В длинные выходные бармен Starbucks подошел к москвичке Ирине и другой маме и сделал замечание: дети в возрасте одного года и двух лет ходили вокруг большого стола и смеялись. Женщины пообещали никогда больше не приходить в кофейню.

История глазами клиента опубликована в популярной в Facebook группе «Аэропорт-Сокол» и успела за два дня обрасти сотнями комментариев, среди которых затерялись извинения Starbucks. Дискуссия быстро превратилась в так называемый холивар — стоит ходить с маленькими детьми в кафе или нет, а если да, то в какие именно.

Комментируют, конечно, и действия мам, и сотрудника заведения. Со стороны рестораторов подобные ситуации, разумеется, выглядят иначе.

Евгения Левшицкая, директор по развитию компании Perelman People:

«У нас ведь иногда знаете как бывает: хотел сказать одно, хотел попросить вежливо, пожалуйста, тише, а сказал немного по-другому и тем самым, естественно, обидел маму и обидел ребенка. Нужно иметь какую-то золотую середину: либо выходить с ребенком в рестораны, где предусмотрена детская комната, таких ресторанов сейчас очень много, либо же, если выходишь с ребенком куда-то, то за ним нужно следить».

Ресторан — это опасно. Ребенок может даже не мешать, он может подбежать к соседнему столику и опрокинуть на себя стаканчик с кофе. Евгения Левшицкая Директор по развитию компании Perelman People

В социальных сетях правда обычно оказывается на стороне клиента. Более того, бывают случаи, когда посетители начинают шантажировать заведение: не дадите скидку — напишем отрицательный отзыв в ВК или Facebook. Ресторан оказывается в заложниках. И таких ситуаций в любом заведении не одна и не две, говорит владелица кафе «Бегемот» на Патриарших Елена Иванова:

«Один из случаев был: у меня пришла семья с ребенком. Ребенок очень плохо себя вел: переворачивал стулья, трогал все с других столов. Девочка-менеджер подошла и сделала замечание, на что устроила истерику мама. Сказала, что вы плохо относитесь к детям, вы вообще не любите детей, у вас их нет и никогда не будет. Потом в итоге она написала очень плохой отзыв. Есть группа “Мамочки”, Мomshare, по-моему, называется, где она написала, что в это заведение не ходите — к детям очень плохо относятся. При этом она требовала от нас, чтобы ребенком кто-то занимался. Но у нас заведение — всего восемь столов. Тут получается, сам дурак. То есть ну кому поверят?».

Мы пишем иногда какое-то оправдание, пытаемся. Иногда очень хочется резко ответить — резко ответить нельзя. А когда пишешь мягко, ну вот… Елена Иванова Владелица кафе «Бегемот» на Патриарших