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10:46 (мск), источник: "Российская газета"

Бюджет Новосибирской области станет бездефицитным в 2019 году

Областные депутаты обсудили проект главного финансового документа региона.

Источник: "Российская газета"

На прошедшей сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты обсудили немало важных для региона вопросов, которые требуют скорейшего решения. Наиболее значимым из них стало принятие в первом чтении областного бюджета на 2018-й и последующие два года. Представленный региональным министром финансов и налоговой политики Виталием Голубенко проект бюджета депутаты назвали сбалансированным, но отметили, что он требует серьезной доработки.

— Процедуру рассмотрения бюджета на ближайшие три года мы проходили не единожды — и на заседаниях комитетов, и на публичных слушаниях. Несмотря на то что проект выглядит сбалансированным, у участников обсуждений он вызвал ряд вопросов. Прежде всего, это касается социального сектора — в частности, недостаточного финансирования строительства школ в Новосибирске, ведь на сегодняшний день образовательные учреждения города явно перегружены. А также — программ поддержки дорожной отрасли, учитывая, что сокращается финансирование строительства муниципальных дорог, — отметил председатель комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов.

По его словам, в документе не учтены дополнительные меры поддержки новосибирских аграриев, которые в этом году попали в сложную ситуацию из-за низких закупочных цен на зерно. Кроме того, документ предполагает уменьшение затрат на выполнение наказов избирателей — ко второму чтению будет предложено внести соответствующие поправки. Областные законодатели призвали правильно расставить приоритеты: газификация и обеспечение качественной питьевой водой не менее важны, чем проведение в села широкополосного Интернета.

— Люди живут повседневными заботами, которым надо уделить первоочередное внимание, — уверен зампредседателя заксобрания Андрей Панферов. — В 2014 году на газификацию выделили 480 миллионов рублей, а на программу «Чистая вода» — 714,5 миллиона. В 2017 году — уже 72,5 миллиона на газификацию и 299 миллионов на «Чистую воду». Еще один важный момент: из районов области в Новосибирск переезжают многодетные семьи, которые нужно обеспечить жильем. В 2018 году на эти цели выделено всего 15,8 миллиона рублей. Такими темпами мы программу не выполним, и то же самое касается обеспечения жильем молодых семей.

Бюджет Новосибирской области на 2018-й запланирован в объеме 120 миллиардов рублей, при этом доходы, по сравнению нынешним годом, увеличатся на 6,7 процента.

Дефицит составит 2,2 миллиарда рублей, а вот бюджет на 2019-й при доходах в 124 миллиарда предполагается сделать бездефицитным. Обсуждение документа не обошлось без острых дискуссий, но в целом депутаты признали, что документ можно взять за основу.

Но сегодня сложно прогнозировать бюджетные потери при расторжении скандальной «мусорной» концессии, ведь односторонний разрыв соглашения, согласно его условиям, влечет за собой выплату многомиллионных компенсаций концессионеру. Несмотря на это, депутаты заксобрания единогласно приняли решение об обращении к правительству региона с предложением расторгнуть невыгодный, по их мнению, для области документ.

— Временно исполняющий обязанности губернатора заявил о необходимости отмены «мусорной» концессии, но пока никаких подтверждающих это документов не поступило, — пояснил необходимость такого обращения председатель парламентского комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский. — Издержки, которые, по условиям соглашения, может понести регион, — вопрос в большой степени договорной, и от того, как правительство области во главе с губернатором будет обсуждать эту проблему с концессионером, зависит масштаб потерь бюджета.

Если вопрос отмены концессии не вызвал разногласий, то предложение депутатов новосибирского горсовета ужесточить административную ответственность за несанкционированную уличную торговлю было принято неоднозначно.

Областные парламентарии признают, что штрафы не повышали давно: сейчас за торговлю в неустановленном месте их размер — от 300 до 1 000 рублей. В горсовете предлагают увеличить суммы до трех-пяти тысяч рублей. Штрафы за установку без разрешения временных объектов торговли также должны вырасти в два раза. Но в региональном парламенте считают, что решать этот вопрос нужно аккуратно.

Мнение

Евгений Смышляев, заместитель председателя комитета заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению:

— Ни для кого не секрет, что есть злостные нарушители законодательства, а есть пенсионеры, торгующие овощами со своих огородов, и вводить одинаковые штрафы для этих категорий было бы несоразмерно. Само по себе увеличение сумм едва ли исправит ситуацию — необходимо принимать системные меры, в том числе и для роста собираемости штрафов. Нужно продумать возможность организации торговых площадок в местах, интересных предпринимателям. Плюс необходим более простой порядок получения разрешений на торговлю и другие административные меры. Проблему можно решить только при комплексном подходе.

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