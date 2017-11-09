В Новосибирске завершили первый этап обновления набережной

Источник: "Российская газета"

Реконструкция любимого места отдыха горожан велась в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. По данным пресс-службы регионального правительства, стоимость работ первого этапа составила почти 140 миллионов рублей, в том числе девяносто миллионов было выделено из федерального бюджета и 48,9 миллиона рублей — из областного. Второй этап реконструкции потребует столько же средств.

Как подчеркнул председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, уже сегодня нужно думать о продолжении реконструкции.

— Наши надежды связаны с тем, что данный проект может попасть в федеральный реестр лучших выполненных работ по благоустройству и претендовать на федеральное финансирование в 2018 году. Продолжать реконструкцию необходимо. Мы все помним, что здесь было еще год назад. И видим, как преобразилась набережная. В этом году выполнены работы по благоустройству территории от парка «Городское начало» до станции метро «Речной вокзал». На променаде прибрежной зоны заменено покрытие, расширена пешеходная часть, появились велодорожки, установлены освещение и парковая мебель, обустроены ливневая канализация и водопровод, проведены ландшафт-ные работы, засверкал очищенный от грязи парапет. Стало красивее и удобнее, в том числе для маломобильных граждан. По сути, город получил новую набережную, — сказал Дмитрий Асанцев.

В открытии набережной также приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности губернатора области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, архитекторы проекта и представители общественности. В так называемой активной части набережной, которая летом 2018 года превратится в фан-зону для болельщиков чемпионата мира по футболу, собрались школьники и спортсмены. Приветствуя их, замминистра Андрей Чибис отметил высокое качество выполненных работ.

— Приоритетный проект по формированию комфортной городской среды необходим для того, чтобы российские города менялись в лучшую сторону, повышалось качество жизни их жителей. И в Новосибирске реализован действительно классный проект, — сказал Андрей Чибис.

Спикер горсовета Дмитрий Асанцев сообщил, что депутаты города активно участвовали в обсуждении всех этапов работ — от подготовки до завершения. Вопросов возникало немало, в том числе касающихся дальнейшей работы предпринимателей, ведущих свою деятельность на набережной.

— Мы считаем, что обновленная набережная не должна становиться местом массовой торговли. С этим согласен врио губернатора Андрей Травников, который отметил, что набережную нельзя тотально коммерциализировать, как это произошло в ряде городов, где красивая территория стала местом хаотичной торговли шашлыками и пивом. В планах на 2018 год — открытие одного кафе, — отметил Дмитрий Асанцев.

Он также сообщил, что продолжается работа с представителями бизнеса, предоставляющего развлекательные услуги. Прежде всего муниципалитет готов обсуждать перспективы с добросовестными предпринимателями, которые представят современные проекты для отдыха горожан и безопасные, качественные аттракционы.

— Концепция набережной должна остаться такой, какой она задумана. Это будет красивая и комфортная территория для отдыха горожан. Новосибирск меняется в лучшую сторону, и все должно этому соответствовать, — подчеркнул Асанцев.

Он также напомнил, что приоритетный проект ставит более масштабную задачу — благоустроить общественные пространства и внутриквартальные территории. В рамках программы на 2017 год на благоустройство жилых дворов направлено 450 миллионов рублей, а это в четыре раза больше, чем в предыдущие годы.

Прямая речь

Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов Новосибирска: