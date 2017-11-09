Спорная ферма «Котиково» в Хабаровском крае досталась приморским аграриям
Местная компания отказалась от борьбы за сельхозпредприятие.
Местная компания отказалась от борьбы за сельхозпредприятие.
В споре за ферму «Котиково» поставлена точка: владельцем сельхозпредприятия стала фирма «Грин-Агро — Хабаровск» — филиал приморской компании. Местные аграрии от борьбы за хозяйство отказались.
«После торгов, которые прошли 2 октября, был месячный срок на предоставление заявок. «Агрофирма «Семена» подала заявку, но в последний день окончания срока забрала её. Сейчас я заключаю договор с победителем торгов — компанией «Грин-Агро — Хабаровск»», — рассказала корреспонденту агентства конкурсный управляющий ОАО «Котиково» Ирина Бугримова.
Сейчас
Ранее агентство писало, что торги по продаже фермы «Котиково» прошли 24 апреля. Участие в них приняли две местных компании и одна из Приморья. Однако предприниматели из соседнего региона даже не делали ставок — основная борьба за ферму развернулась между компаниями из Хабаровского края.
Позже компания «ГринАгро» из Приморского края подала жалобу в УФАС. Заявив о нарушении своих прав. Организаторы торгов считают, что предприниматели из соседнего региона просто не успели подать документы и с помощью антимонопольщиков пытались высказать своё недовольство. В мае служба признала проведённые торги недействительными.
Однако борьба за ферму продолжилась. Осенью конкурсный управляющий фермы подала жалобу в шестой Арбитражный апелляционный суд на решение регионального управления федеральной антимонопольной службы о признании продажи хозяйства «Агрофирме “Семена”» недействительными. Пока продолжаются тяжбы, состоялись новые торги, победителем которых стала компания «ГринАгро — Хабаровск». У местной компании был шанс посоперничать с филиалом приморской фирмы, однако «Агрофирма “Семена”» от него отказалась.