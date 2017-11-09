Строительство нового мусорного полигона в Омске затягивается

Источник: AP 2017

Новый мусорный полигон в Омском район может не открыться в 2018 году. Об этом заявил представитель инвестора Михаил Ольшанский. Как ранее сообщал «СуперОмск», полигон должен был начать работу в Андреевском сельском поселении, что вызвало протесты у местных жителей.

«Если все контролирующие органы будут помогать, а не мешать… То в конце 2018 год полигон будет открыт. А как сегодня идет, то и два года может быть. Идут изыскания, земля выбрана», — приводит слова Ольшанского «Новый Омск».