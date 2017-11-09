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10:39 (мск), источник: СуперОмск

Строительство нового мусорного полигона в Омске затягивается

Инвестор считает, что контролирующие органы ему недостаточно помогают.

Источник: AP 2017

Новый мусорный полигон в Омском район может не открыться в 2018 году. Об этом заявил представитель инвестора Михаил Ольшанский. Как ранее сообщал «СуперОмск», полигон должен был начать работу в Андреевском сельском поселении, что вызвало протесты у местных жителей.

«Если все контролирующие органы будут помогать, а не мешать… То в конце 2018 год полигон будет открыт. А как сегодня идет, то и два года может быть. Идут изыскания, земля выбрана», — приводит слова Ольшанского «Новый Омск».

По мнению инвестора, в Андреевском сельском поселении есть железная дорога, а это значит, что тарифы на утилизацию мусора будут для населения ниже. Еще один мусорный полигон предполагается построить в Таврическом районе. Стоимость строительства каждого объекта оценивается в 800 млн рублей.

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