Жители 16 домов в Иркутске через суд защищают своё жильё от сноса

Источник: AP 2017

Напомним, после того, как два дома по адресу: ул. Бочкина, №№ 1 и 3, которые в прошлом году отказались от капремонта, признали непригодными для проживания, ещё 15 окрестных домов по ул. Бочкина, Крупской, Гидростроителей и Безбокова объявили аварийными. По данным администрации Иркутска, эти дома середины 50-х гг. постройки рано или поздно всё равно признают аварийными, а так есть шанс застроить комплексно квартал новыми домами. Однако местные жители не хотят переезжать из своего района, поэтому подали иск в суд.

При этом собственники жилья в доме по ул. Бочкина, 1 передумали переезжать в новое жильё, тоже обратились в суд и хотят провести капремонт в доме, а жильцы в доме № 3 иск не подавали. Примечательно, что среди домов, которые администрация признала аварийными, есть дом № 11 по улице Бочкина, в котором в 2016 году провели качественный капремонт.