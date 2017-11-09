Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд в свадебном платье снимается в новом сериале
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
В Кремле ответили на отъезд главы «Руси сидящей» из России
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Путин получил послание от Макрона
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Бузова не вошла в число звезд «Новогодней ночи на "Первом"»
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: экс-муж Бузовой Тарасов делится семейными фото
Мила Кунис назвала визит на Украину унизительным
Наталья Водянова в комбинации удивила поклонников
Юлия Меньшова смутила поклонников странным нарядом
Актер Тарас Денисенко скончался на 53-м году жизни – СМИ
СМИ: Больной раком Задорнов вернулся в свою веру
Как люди снимают жилье в центре Риги почти бесплатно (видео)
Чем знаменита Останкинская башня (фото)
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
13Густой смог окутал Дели
06:39 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители 16 домов в Иркутске через суд защищают своё жильё от сноса

Жители 16 многоквартирных домов, расположенных в районе около плотины ГЭС в Иркутске, выиграли все иски в Свердловском районном суде против мэрии, которая скопом признала их дома аварийными. Как рассказала 9 ноября 2017 года «Байкал Инфо» член инициативной группы Ирина Курдобакина, сейчас администрация подала апелляцию в Иркутский областной суд, жители ждут даты назначения заседания.

Источник: AP 2017

Напомним, после того, как два дома по адресу: ул. Бочкина, №№ 1 и 3, которые в прошлом году отказались от капремонта, признали непригодными для проживания, ещё 15 окрестных домов по ул. Бочкина, Крупской, Гидростроителей и Безбокова объявили аварийными. По данным администрации Иркутска, эти дома середины 50-х гг. постройки рано или поздно всё равно признают аварийными, а так есть шанс застроить комплексно квартал новыми домами. Однако местные жители не хотят переезжать из своего района, поэтому подали иск в суд.

При этом собственники жилья в доме по ул. Бочкина, 1 передумали переезжать в новое жильё, тоже обратились в суд и хотят провести капремонт в доме, а жильцы в доме № 3 иск не подавали. Примечательно, что среди домов, которые администрация признала аварийными, есть дом № 11 по улице Бочкина, в котором в 2016 году провели качественный капремонт.

Администрация намерена выставить эту площадку под развитие застроенных территорий (РЗТ), чтобы здесь вырос современный квартал. Одной из компаний, выразившей такое желание является ФСК «Родные берега». А местные жители говорят, что дома являются частью истории строительства Иркутской ГЭС, кроме того, дома стоят на насыпном грунте и в непосредственной близости к плотине, что накладывает ограничения по высоте застройки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Путин рассказал о национальном приоритете России
Собчак поддержала антироссийские санкции США
В Раде заявили, что президент против разрыва отношений с Россией
Москва заподозрила Индию в допуске американцев на субмарину РФ
Самому богатому депутату Госдумы грозит лишение мандата
Правительство назначило даты переписи населения
В Приамурье осудили трех инженеров с космодрома «Восточный» 
Спорт
Россия близка к потере пяти медалей Сочи-2014 Очередной допинговый скандал может лишить россиян олимпийских наград в бобслее, конькобежном спорте и скелетоне
Авто
Самый роскошный пикап: тест Mercedes X-класса Пока не существует пикапов от Maserati, Porsche и Aston Martin, этот может претендовать на звание самого пафосного грузовичка. Или нет?
Hi-Tech
Пленка опутала меломанов В грядущую черную пятницу в США ритейлеры и рекорд-лейблы планируют выпустить новые музыкальные альбомы на аудиокассетах
Кино
Умер украинский актер и режиссер Тарас Денисенко Звезда фильмов «Как молоды мы были» и «Украина, гудбай» скончался в возрасте 52 лет
Недвижимость
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Леди
В моду вошли юбки-макси (фото) Выясняем, с какой верхней одеждой нужно носить макси-юбку, почему объемный пуховик — главная покупка сезона и какие вещи помогут «освежить» трикотажный тотал-лук.
Дети
Ксения Собчак впервые показала сына (фото) В соцсетях спорят, на кого похож сын Собчак и Виторгана
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь