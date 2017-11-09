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07:08 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске до Нового года закрыли дублёра улицы Лукашевича

Закрытие улицы связано со строительством новой теплотрассы.

В Омске до Нового года закрыли дублёра улицы Лукашевича. Об этом сообщает пресс-служба АО «Омск РТС».

Движение транспорта закрыто на дублёре улицы Лукашевича на участке от дома № 8 по ул. Лукашевича до дома № 10. Перекрытие дороги связано с проведением плановых строительных работ на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей. Ремонт продлится до 20.00 31 декабря 2017 года.

В связи с перекрытием дороги омичей просят пользоваться объездными путями.

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