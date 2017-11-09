В Омске до Нового года закрыли дублёра улицы Лукашевича
Закрытие улицы связано со строительством новой теплотрассы.
Закрытие улицы связано со строительством новой теплотрассы.
В Омске до Нового года закрыли дублёра улицы Лукашевича. Об этом сообщает
Движение транспорта закрыто на дублёре улицы Лукашевича на участке от дома № 8 по ул. Лукашевича до дома № 10. Перекрытие дороги связано с проведением плановых строительных работ на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей. Ремонт продлится до 20.00 31 декабря 2017 года.
В связи с перекрытием дороги омичей просят пользоваться объездными путями.