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07:27 (мск), источник: Newtimes.kz

За год в Казахстане мясо подорожало на 16%

Цены на говядину в РК ускоряют рост, за год мясо подорожало на 16%. Самая дорогая говядина — в Астане, сообщают аналитики ranking.kz.

Источник: Newtimes.kz

Розничная цена за килограмм говядины на конец октября 2017 года составила 1426,3 тенге, рост за год на 15,6% (192,7 тг), за месяц на 0,7% (9,4 тг).

Годовой рост цены на говядину к концу октября прошлого года составил 6,3% (73,4 тг), до 1233,7 тенге за килограмм.

Среди городов РК самые низкие цены на говядину в Таразе — 1297 тенге за килограмм. Рост за месяц составил 1,8% (23 тг), за года — на 6,7% (81 тг).

Следом идет Петропавловск — 1303 тенге за килограмм, цена за месяц выросла на 4,3% (54 тг), за год на 12,9% (149 тг).

На третьем месте Талдыкорган — 1317 тенге за килограмм. За месяц цена на говядину не изменилась, за год рост составил 9,5% (114 тг).

Самые высокие цены на говядину в Астане — 1661 тг за кг, в Атырау — 1530 тг за кг и Алматы — 1525 тг за кг.

С ростом цены на говядину уменьшается ее потребление — так, во втором квартале 2017 года потребление говядины в среднем на душу населения составил 6,4 кг в городской местности и 4,8 кг в сельской местности, что на 4,3% и 2,2% меньше по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

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