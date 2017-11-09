Низкие цены на зерно обсуждают на агрофоруме
Сотни производителей, десятки региональных и иностранных делегаций встретились вчера в Новосибирске на агропродовольственном форуме.
Сотни производителей, десятки региональных и иностранных делегаций встретились вчера в Новосибирске на агропродовольственном форуме.
Какие проблемы стоят перед сельскохозяйственной отраслью и как их собираются решать, выяснял Николай Сальников.
Сельское хозяйство составляет более двадцати процентов в валовом региональном продукте Новосибирской области. Это около двухсот миллиардов рублей. Такую информацию озвучили вчера на Новосибирском агропродовольственном форуме. В программе не только аналитические дискуссии. Например, китайская делегация приехала в наш регион с конкретными предложениями.
В рамках форума — выставка агротехники и сельхозтоваров. Возле стендов производителей — очереди из желающих продегустировать деликатесы.
— На выставке мы постарались максимально представить ассортимент, но, естественно, он не весь. Мы производим охлажденную продукцию из мяса
В Новосибирской области рекордный урожай зерна за последние семь лет. И сегодня перед аграриями возникли проблемы сбыта и хранения продукции. По словам регионального минсельхоза, сложности есть, но все решаемо.
— Если в прошлом году было реализовано 1200 тонн с начала уборки урожая, то в этом году 13000 тонн за рубеж только вывезено. Обидно, что стоит внутренний рынок, но это не
В целом, по словам министра, сегодня область полностью обеспечила себя мучной, молочной и мясной продукцией. В относительном дефиците овощи. Впрочем, на выставке представлены стенды и с этой продукцией.
Всего свою продукцию представили две с половиной сотни производителей из сорока регионов России и десяти иностранных государств. Работа форума продлится три дня.
К слову, в рамках агропродовольственного форума работали дискуссионные площадки. Одну из них посвятили федеральному проекту «Российское село». Эксперты обсудили, как начать формировать кадры для аграрной отрасли уже со школьной скамьи.