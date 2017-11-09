Дорожники закончили ремонт трассы Омск-Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба федерального дорожного агентства ФУАД «Сибирь», которое и отвечало за ремонт автомагистрали.

В Омской области закончили ремонт трассы Р-254 «Иртыш», которая соединяет наш город и Новосибирск. Специалисты отремонтировали участок трассы длиной 13 км: с км 800 по км 813 Южном обходе Омска.

В ходе капитального ремонта дорожники усилили конструкцию земляного полотна, на площади 122 тыс. кв. м. холодным методом уложили асфальт с применением ЩМА. Помимо этого, на трассе отремонтировали водопропускные трубы, укрепили обочины и откосы, а также нанесли горизонтальную дорожную разметку, установили новые дорожные знаки заменили барьерное ограждение. Также было обустроено 350 метров линий электроосвещения. Для комфорта жителей села Троицкого возле этого населенного пункта установлены шумозащитные экраны.