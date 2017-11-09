Дипломаты оценили готовность «Екатеринбург Арены»
В ходе экскурсии представители дипмиссий осмотрели комплекс, строительная готовность которого составляет более 90 процентов.
В ходе экскурсии представители дипмиссий осмотрели комплекс, строительная готовность которого составляет более 90 процентов.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Представители дипмиссий осмотрели стадион «Екатеринбург Арена», сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
Генеральный директор группы «Синара» Михаил Ходоровский и заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин накануне провели экскурсию на строящемся стадионе для сотрудников дипломатических консульств Италии, Германии, Великобритании и Северной Ирландии, США, Франции, Китая, Республики Белоруси, Таджикистана, Болгарии и Азербайджана.
В ходе экскурсии представители дипмиссий осмотрели комплекс, строительная готовность которого составляет более 90 процентов, и ознакомились с оставшимся объемом работ.
В ходе экскурсии Михаил Ходоровский продемонстрировал гостям отреставрированные исторические элементы стадиона, временные трибуны,
«Я могу наблюдать, как изменился этот стадион, какие работы здесь были проведены буквально из окна собственной квартиры. Хочу сказать, насколько замечательным стал этот объект. Посмотрите, еще 9 месяцев до начала игр, а объект уже почти готов. Я нисколько не сомневаюсь, что работа на стадионе будет завершена в срок», — считает Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль.
«Поистине потрясающее сооружение. Я был бы счастлив, если бы любая из команд Великобритании, которая пройдет квалификацию, играла здесь. Уже сейчас нахождение на этом месте создает отличное настроение, хотя здесь нет еще болельщиков. С нетерпением жду начала игр чемпионата, чтобы увидеть их собственными глазами», — отметил Мартин Феннер.
С коллегами согласен и руководитель отделения Посольства Беларуси в России в городе Екатеринбурге Василий Кунский. «Я считаю, что был выполнен колоссальный объем работ и они впечатляют! И по качеству, и визуально, выполняется все очень достойно. Очень интересное решение —
По словам генконсула Кайля, не должно быть такой ситуации, что были построены стадионы, и никто не знает, что с ними делать дальше. «Я думаю, Екатеринбург разработал себе хорошую стратегию наследия и хорошо представляет себе, каким образом этот прекрасный стадион будет использоваться дальше», — заявил он.
Напомним, в Екатеринбурге аккредитовано более 20 дипломатических и торговых миссий, а также работают почетные консулы и официальные представительства по продвижению национального бизнеса, языка и культуры иностранных государств.