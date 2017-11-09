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07:34 (мск), источник: Apiural.ru

Дипломаты оценили готовность «Екатеринбург Арены»

В ходе экскурсии представители дипмиссий осмотрели комплекс, строительная готовность которого составляет более 90 процентов.

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ. Представители дипмиссий осмотрели стадион «Екатеринбург Арена», сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Генеральный директор группы «Синара» Михаил Ходоровский и заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин накануне провели экскурсию на строящемся стадионе для сотрудников дипломатических консульств Италии, Германии, Великобритании и Северной Ирландии, США, Франции, Китая, Республики Белоруси, Таджикистана, Болгарии и Азербайджана.

В ходе экскурсии представители дипмиссий осмотрели комплекс, строительная готовность которого составляет более 90 процентов, и ознакомились с оставшимся объемом работ.

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В ходе экскурсии Михаил Ходоровский продемонстрировал гостям отреставрированные исторические элементы стадиона, временные трибуны, скай-боксы, а также микст-зону, пресс-центр и помещения для команд. На сегодняшний день на объекте завершаются работы по монтажу архитектурной подсветки — специалисты ведут пуско-наладочные работы. В соответствии с графиком архитектурная подсветка «Екатеринбург Арены» заработает до конца ноября. Также на прилегающей к спортобъекту территории устанавливаются скамейки, урны и малые архитектурные формы.

Осмотрев спорткомплекс, представители дипведомств отметили размах и современность «Екатеринбург Арены», а также высокую готовность объектов ЧМ-2018.

«Я могу наблюдать, как изменился этот стадион, какие работы здесь были проведены буквально из окна собственной квартиры. Хочу сказать, насколько замечательным стал этот объект. Посмотрите, еще 9 месяцев до начала игр, а объект уже почти готов. Я нисколько не сомневаюсь, что работа на стадионе будет завершена в срок», — считает Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль.

Высокую оценку стадиону «Екатеринбург Арена» дал и Генеральный консул Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Екатеринбурге Мартин Феннер.

«Поистине потрясающее сооружение. Я был бы счастлив, если бы любая из команд Великобритании, которая пройдет квалификацию, играла здесь. Уже сейчас нахождение на этом месте создает отличное настроение, хотя здесь нет еще болельщиков. С нетерпением жду начала игр чемпионата, чтобы увидеть их собственными глазами», — отметил Мартин Феннер.

С коллегами согласен и руководитель отделения Посольства Беларуси в России в городе Екатеринбурге Василий Кунский. «Я считаю, что был выполнен колоссальный объем работ и они впечатляют! И по качеству, и визуально, выполняется все очень достойно. Очень интересное решение — сборно-разборные трибуны, это оригинально и позволяет использовать, а потом убрать и при необходимости применить вновь, в том числе на других спортивных объектах области», — подчеркнул Василий Кунский.

По словам генконсула Кайля, не должно быть такой ситуации, что были построены стадионы, и никто не знает, что с ними делать дальше. «Я думаю, Екатеринбург разработал себе хорошую стратегию наследия и хорошо представляет себе, каким образом этот прекрасный стадион будет использоваться дальше», — заявил он.

Напомним, в Екатеринбурге аккредитовано более 20 дипломатических и торговых миссий, а также работают почетные консулы и официальные представительства по продвижению национального бизнеса, языка и культуры иностранных государств.

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