Все госорганы Узбекистана через пять лет останутся без горячей воды

Источник: Sputnik

Эта мера предусмотрена постановлением главы государства. До этого срока госструктуры должны перейти на обязательное использовать сертифицированных солнечных водонагревательных установок для горячего водоснабжения, а также энергосберегающие лампы отечественного производства для внутреннего освещения.

Мирзиёев поручил «Национальной энергосберегающей компании» совместно с Министерством жилищно-коммунального обслуживания до середины февраля будущего года разработать предложения по определению этапов установки в зданиях и сооружениях госорганов и организаций солнечных водонагревательных установок и энергосберегающих ламп отечественного производства с определением конкретных поставщиков.