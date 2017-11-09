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07:56 (мск), источник: Sputnik

Все госорганы Узбекистана через пять лет останутся без горячей воды

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Узбекистане с 1 января 2022 года все государственные органы и организации будут отключены от подачи горячей воды, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Эта мера предусмотрена постановлением главы государства. До этого срока госструктуры должны перейти на обязательное использовать сертифицированных солнечных водонагревательных установок для горячего водоснабжения, а также энергосберегающие лампы отечественного производства для внутреннего освещения.

Мирзиёев поручил «Национальной энергосберегающей компании» совместно с Министерством жилищно-коммунального обслуживания до середины февраля будущего года разработать предложения по определению этапов установки в зданиях и сооружениях госорганов и организаций солнечных водонагревательных установок и энергосберегающих ламп отечественного производства с определением конкретных поставщиков.

По предварительным расчетам экспертов, в результате внедрения и эксплуатации государственными структурами солнечных водонагревателей для горячего водоснабжения объемы потребления природного газа тепловыми станциями в неотопительный период с апреля по октябрь сократятся почти на 10 миллионов кубометров или на 2,5 миллиарда сумов.

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