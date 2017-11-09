Все госорганы Узбекистана через пять лет останутся без горячей воды

Эта мера предусмотрена постановлением главы государства. До этого срока госструктуры должны перейти на обязательное использовать сертифицированных солнечных водонагревательных установок для горячего водоснабжения, а также энергосберегающие лампы отечественного производства для внутреннего освещения.
Мирзиёев поручил «Национальной энергосберегающей компании» совместно с Министерством жилищно-коммунального обслуживания до середины февраля будущего года разработать предложения по определению этапов установки в зданиях и сооружениях госорганов и организаций солнечных водонагревательных установок и энергосберегающих ламп отечественного производства с определением конкретных поставщиков.
По предварительным расчетам экспертов, в результате внедрения и эксплуатации государственными структурами солнечных водонагревателей для горячего водоснабжения объемы потребления природного газа тепловыми станциями в неотопительный период с апреля по октябрь сократятся почти на 10 миллионов кубометров или на 2,5 миллиарда сумов.