Кондитерская продукция подорожала в Казахстане

Источник: AP 2017

По итогам 9 месяцев компании страны произвели 88,1 тысячи тонн шоколада и кондитерских изделий из шоколада и сахара (плюс 17,2 процента год-к-году). Наибольший объем пришелся на Алматы (55,5 процента от РК — здесь работает такой гигант отрасли, как фабрика «Рахат») и Костанайскую область (34,4 процента от РК, здесь действует еще одна крупнейшая компания сектора — «Баян-Сулу»).

Печенья, сухарей и прочих сдобных кондитерских изделий длительного хранения было выпущено 74,8 тысячи тонн (плюс 5,9 процента к аналогичному периоду годом ранее).

Здесь, помимо Алматы (19,1 процента от РК) и Костанайской области (14,4 процента от РК), значительные объемы пришлись на ЮКО (24 процента от РК, в регионе работает филиал АО «Рахат» — «Рахат-Шымкент») и Алматинскую область (16 процентов от РК, здесь функционирует, например, такая крупная компания сектора, как ТОО «Хамле»).

Выросло и производство пирожных и прочих сдобных кондитерских изделий короткого срока хранения — на 9,1 процента за год, до 19,7 тысячи тонн за три квартала текущего года. Доля казахстанских производителей на рынке в сравнении с прошлым годом выросла: для шоколада и прочих конфет — до 58,6 процента по итогам 8 месяцев, для печенья и прочих сдобных изделий с долгим сроком хранения — до 64,7 процента.

В то же время, на импорт все еще приходится значительная доля рынка как для шоколадных и конфетных изделий (41,4 процента спроса), так и для печенья (35,3 процента). По итогам октября фруктово-ягодная карамель стоила в среднем по РК 638,9 тенге за килограмм, на 12,5 процента дороже, чем годом ранее, конфеты (не глазированные шоколадом) — 949,3 тенге за килограмм, плюс 10,7 процента за год.

Печенье подорожало на 8,9 процента за год, до 539 тенге за килограмм, пряники — на 7,9 процента, до 521 тенге за килограмм.