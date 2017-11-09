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07:52 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пенсионерам продлят льготы по взносам на капремонт

Законопроект был принят накануне сразу в трех чтениях на заседании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Источник: РИА "Новости"

Правительство Башкирии предложило продлить льготы по взносам за капремонт для граждан 70 и 80 лет.

Напомним, в настоящее время 70-летним пенсионерам доступна 50% компенсация на оплату, а гражданам старше 80-ти лет — 100%. Действие нынешних льгот длится до 31 декабря 2017 года.

Депутатам было предложено продлить льготы до 2020 года, на которые планируется потратить около 55 миллионов рублей. Законопроект предложил замминистра ЖКХ Башкирии Альфред Зиннатуллин. Сегодня под льготы попадает около 11,5 тысяч жителей Башкирии. Комитет принял законопроект сразу в трёх чтениях.

Напомним, в октябре Минстрой России опубликовал документ, согласно которому из федерального бюджета Башкирия получит 8,2 миллиона рублей субсидий на компенсацию взносов за капремонт в многоквартирных домах, которые будут распределены среди нуждающихся категорий граждан. Так, выплаты касаются одиноких пенсионеров или семей пенсионеров, которые являются собственниками помещений и достигли 70-летнего возраста. Эти жители Башкирии получат компенсацию от 85,8 до 95,7 рубля в зависимости от количества этажей в доме.

Для пенсионеров старше 80 лет доплаты значительно выше — от 171,6 до 191,4 рубля в месяц.

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